"Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina": el libro de Jorge Augusto Sapag sobre el yacimiento

El escrito contiene un prólogo realizado por Marcos Bulgheroni. El exgobernador de Neuquén reconstruye el itinerario de la transformación del yacimiento de clase mundial.

El reciente lanzamiento de “Vaca Muerta, Tesoro y Faro para la Argentina” , escrito por Jorge Augusto Sapag , ofreció una mirada integral sobre uno de los desarrollos energéticos más relevantes del país. En la obra, el exgobernador de Neuquén analizó el proceso de transformación del yacimiento , repasó sus etapas clave y abordó los desafíos políticos, económicos y tecnológicos que acompañaron su evolución.

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El autor, protagonista directo en momentos decisivos del proyecto , describe con detalle cómo se impulsó el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en la provincia y en el país, destacando tanto los avances técnicos como las decisiones estratégicas que permitieron su consolidación.

En el libro, Sapag explica los factores que habilitaron el crecimiento de Vaca Muerta, así como las dificultades estructurales que debió enfrentar el sector energético argentino. Desde una doble perspectiva, técnica y política , el ex mandatario profundizó en el rol del Estado, las regulaciones y la inversión privada en el desarrollo del yacimiento.

En la introducción, el autor afirma: “Vaca Muerta nació a pesar de una macroeconomía calamitosa y desquiciada . Su desarrollo es fruto del trabajo, la decisión y el coraje de miles de hombres y mujeres que abrazaron este desafío".

"Irónicamente, ha llegado a convertirse hoy en una herramienta central para encauzar la economía argentina , generar divisas y asegurar estabilidad”, agrega.

El libro de Sapag repasa la importancia del yacimiento.

Nacido en Zapala en 1951 y abogado egresado de la UCA, con especialización en producción, minería y derecho administrativo, el ex gobernador sostuvo que el futuro del yacimiento dependerá de las decisiones que se tomen en el presente.

“Su riqueza se mostrará con plenitud si se toman las decisiones acertadas en el presente y el futuro. De estos aciertos dependerá que la riqueza derrame en desarrollo económico inclusivo y sustentable sobre Neuquén y toda la República”, señaló.

La visión estratégica del desarrollo energético

El prólogo estuvo a cargo de Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, quien destacó el potencial del yacimiento en el contexto global.

Según planteó, la magnitud de Vaca Muerta implicó nuevos retos, pero también abrió oportunidades en el marco de la transición energética internacional.

Sobre el dearrollo del yacimiento expresó: “La escala de producción y reservas de Vaca Muerta nos genera nuevos desafíos, pero también oportunidades, especialmente en un contexto de transición energética global. Vaca Muerta es una realidad".

"Pero si algo nos enseña este libro es que esta realidad debe seguir construyéndose todos los días con esfuerzo, creatividad y una justa medida de osadía”, expresó.

Estructura y enfoque del libro

A lo largo de sus capítulos, la obra repasa aspectos administrativos, regulatorios, comerciales y técnicos vinculados al desarrollo del yacimiento.

Sin embargo, también puso el foco en las experiencias de quienes participaron en ese proceso, resaltando el esfuerzo colectivo detrás de un cambio estructural en la matriz energética argentina.

El libro propuso además un espacio de reflexión sobre el futuro del sector, la soberanía energética y la sostenibilidad económica del país.

En ese sentido, Sapag explicó el objetivo de la publicación: “Que estos relatos aporten conocimiento, anhelos, experiencias y normas; que sirvan para desbaratar relatos erróneos y para compartir la historia vívida de Vaca Muerta y de mi querida provincia”.

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Producción, reservas e impacto económico

La obra también incluyó datos relevantes sobre la magnitud de Vaca Muerta. Actualmente, el yacimiento se comparó con la cuenca de Permian en Estados Unidos, considerada una referencia mundial en explotación no convencional.

Junto con otras formaciones como Molles, posicionó a Neuquén como:

La segunda reserva de gas no convencional del mundo, detrás de China

La cuarta reserva de petróleo no convencional, después de Rusia, Estados Unidos y China

En términos de gestión, el libro destacó que entre 2013 y 2025, durante tres administraciones provinciales, se otorgaron 51 concesiones de explotación no convencional.

Estas concesiones abarcaron 11.000 kilómetros cuadrados de los 30.000 que conforman el área total de Vaca Muerta y comprometieron inversiones por aproximadamente u$s215.000 millones, la cifra más alta registrada en la historia argentina para una sola provincia.

La publicación fue editada por Sidera y se encuentra disponible en librerías de todo el país, además de poder adquirirse de forma online a través de la plataforma Librum.

Con este trabajo, Jorge Augusto Sapag aportó una reconstrucción detallada de uno de los procesos productivos más relevantes de la Argentina reciente, al tiempo que planteó interrogantes y desafíos sobre el futuro energético y económico del país.