Rust: ¿por qué cierran el servidor Egoland?

La mala sintonía entre algunos streamers y hacia la audiencia han provocado que el servidor cierre antes de tiempo. Caras tan conocidas como ElRubius, aLexBY11, TheGrefg o Ibai Llanos han estado en el centro de la polémica. Incluso ha habido espacio para un comentario que, aunque sea en broma, hacía referencia al abuso sexual hacia la mujer.

El administrador de Egoland, Alexby11, explicó que la intención no era hacer "una serie muy larga", sino un encuentro de unión, un objetivo que, a la vista está, no se ha cumplido. Aunque los números sí les han acompañado: ha reunido a más de 1 millón de espectadores en directo entre sus más de 70 canales.

En Egoland no puede jugar cualquiera: se necesita una invitación proporcionada por alguno de los creadores del servidor. Es por ello que sus participantes suelen ser los mejores streamers del país.

El propio Ibai Llanos, figura en Twitch, Youtube y este servidor, antes de que se anunciara el cierre, explicó que abandonaba el servidor porque ya se aburría jugando. Pero lo cierto es que ha habido insultos e incluso comentarios machistas, como el protagonizado entre los gamers MissAndie y Tense. En un momento determinado, Miss Andie respondió a una frase diciendo: "Y mi coño también", a lo que Tense respondió: "Tu coño, cuando quieras y cuando no también. Tranquila que si estás en paro, te damos faena".

Seguido a ese episodio, MissAndie dijo en su cuenta de Twitter: "Siento haber llorado hoy en directo. A veces creo que no se me llega a entender, que mi humor y mi forma de hablar es demasiado natural y a algunas personas puede molestarle y me da impotencia, porque siempre voy con el humor por delante".