Villa Urquiza: cerrarán la barrera de Álvarez Thomas para avanzar con el nuevo paso bajo nivel

La obra ferroviaria obligará a modificar la circulación desde este miércoles por la noche. Durante los trabajos se habilitará un cruce provisorio en la calle Miller para mantener la conexión entre ambos lados de las vías.

La obra se desarrolla en el cruce de la avenida Álvarez Thomas con las vías del ferrocarril Mitre, ramal José León Suárez, en el barrio de Villa Urquiza.

El Gobierno porteño avanzará con la construcción del paso bajo nivel en la avenida Álvarez Thomas y las vías del ferrocarril Mitre – ramal José León Suárez , en el barrio de Villa Urquiza , por lo que desde este miércoles por la noche quedará cerrado el actual cruce a nivel.

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Según informaron desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura , el cierre de la barrera se concretará este miércoles 18 de marzo a las 23 , con el objetivo de continuar con los trabajos que lleva adelante Autopistas Urbanas (AUSA) .

Como alternativa, a partir de la mañana del jueves 19 de marzo se habilitará un paso a nivel provisorio en la calle Miller , ubicado a unos 200 metros del cruce actual .

Ese paso contará con dos carriles de circulación , será mano única hacia la avenida General Paz y permanecerá habilitado durante todo el tiempo que dure la obra para garantizar la conexión entre ambos lados de las vías.

Con el cierre del cruce de Álvarez Thomas , todo el tránsito —tanto liviano como pesado— deberá desviarse por Avenida Olazábal, Miller, Pedro Rivera y Galván .

Los vehículos livianos también podrán utilizar como alternativa Avenida Monroe y el paso bajo nivel Pacheco, inaugurado en 2013, que permite atravesar las vías con una altura libre de 2,80 metros.

Además, para facilitar la circulación durante la obra, la calle Pedro Rivera, entre Miller y Galván, dejará de ser doble mano y pasará a tener sentido único hacia Galván.

También se prohibirá el estacionamiento en los siguientes tramos:

Pedro Rivera entre Miller y Galván (ambas manos)

Cullen entre Pacheco y Álvarez Thomas (ambas manos)

Álvarez Thomas entre Pedro Rivera y Cullen (mano derecha en sentido sur)

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Cómo será el nuevo paso bajo nivel

El proyecto contempla la construcción de un túnel bajo la avenida Álvarez Thomas, entre Monroe y Pedro Rivera, con 255 metros de longitud y dos carriles de circulación en sentido hacia el norte, en dirección a Avenida General Paz.

La obra abarcará una superficie de 10.600 metros cuadrados y, según estimaciones oficiales, beneficiará a más de 29.000 vecinos y mejorará la circulación de unos 18.000 vehículos por día.

El objetivo es eliminar el cruce a nivel actual, lo que permitirá reducir los tiempos de espera por barreras bajas, mejorar la fluidez del tránsito y disminuir el riesgo de accidentes con el tren.

En la salida del túnel, luego de la calle Cullen, la calzada se ampliará a cuatro carriles: dos se desviarán hacia Galván y los otros dos continuarán por Álvarez Thomas.

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Pasarelas y mejoras en el espacio público

El proyecto también prevé la construcción de pasarelas peatonales bajo nivel a ambos lados de la calzada, con escaleras y rampas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.

En los laterales del túnel se desarrollarán calles de convivencia para frentistas, además de trabajos de renovación del espacio público, con nuevas veredas, mobiliario urbano y forestación.

En materia de seguridad, se instalarán cámaras de monitoreo y luminarias LED, mientras que el sistema hidráulico será reacondicionado con la incorporación de una estación de bombeo con grupo electrógeno, que permitirá su funcionamiento incluso ante eventuales cortes de energía.