El pueblo de 600 habitantes a dos horas de la Ciudad, ideal para una escapada en septiembre

Playas de río, senderos, fauna autóctona y paisajes protegidos forman parte de una propuesta cercana para desconectarse durante unos días.

Un rincón bonaerense que invita a disfrutar de paisajes tranquilos y jornadas al aire libre.

Para quienes buscan una alternativa de turismo cerca de la Ciudad de Buenos Aires , hay pequeños destinos bonaerenses que ofrecen una combinación difícil de encontrar en los circuitos más concurridos: costa, espacios verdes y tranquilidad. Uno de ellos se encuentra a unos 160 kilómetros de CABA y permite cambiar el ritmo sin pasar varias horas al volante.

El paisaje combina una extensa costa de agua dulce con árboles, caminos tranquilos y sectores de vegetación nativa . A eso se suma la posibilidad de practicar actividades al aire libre durante distintas épocas del año, aunque septiembre puede resultar especialmente atractivo para quienes prefieren temperaturas moderadas y menos movimiento que durante el verano.

Punta Indio se encuentra sobre la costa del Río de la Plata, en el extremo este de la provincia de Buenos Aires. Su principal atractivo es una playa rodeada de árboles , muy diferente a los grandes balnearios bonaerenses que suelen concentrar visitantes durante el verano.

El paisaje rural y costero ofrece una imagen distinta de los destinos tradicionales de la provincia.

La propuesta del lugar pasa, justamente, por bajar un cambio. Las calles tranquilas, la vegetación y la cercanía con la costa permiten armar una escapada sin necesidad de llenar la agenda de actividades. La oferta turística oficial destaca también la gastronomía local y los paisajes que rodean a la localidad.

La costa permite disfrutar de caminatas, momentos de descanso y pesca, mientras que los alrededores ofrecen caminos para recorrer en bicicleta y espacios donde observar la fauna. La zona también es elegida por quienes buscan fotografía de naturaleza y avistaje de aves.

El atractivo no termina en la playa. Punta Indio se encuentra vinculada al Parque Costero del Sur, un amplio territorio donde el paisaje rioplatense conserva ambientes de tala y coronillo, pajonales y bañados. Allí se refugian numerosas especies de aves y otros animales silvestres.

Paisajes abiertos y caminos serenos forman parte de la postal de este destino bonaerense. Municipalidad de Punta Indio (Facebook)

Qué hacer en un fin de semana: pesca, senderismo y avistaje de aves

Una de las ventajas de este destino es que no hace falta organizar un cronograma demasiado cargado para disfrutarlo. Una caminata por la costa puede ocupar buena parte de una mañana, mientras que la tarde puede quedar reservada para recorrer los alrededores o sentarse frente al río. Entre las actividades que se pueden realizar aparecen:

pesca deportiva , una de las propuestas tradicionales de la zona

, una de las propuestas tradicionales de la zona senderismo por sectores de vegetación autóctona

por sectores de vegetación autóctona paseos en bicicleta por caminos rurales y costeros

avistaje de aves y fotografía de naturaleza

y fotografía de naturaleza cabalgatas en establecimientos y espacios habilitados

safaris fotográficos y recorridos por el entorno rural

visita al monumento dedicado a la Mariposa Bandera Argentina, una especie emblemática de la región

La tranquilidad de los pequeños destinos vuelve a ser una alternativa para cortar con la rutina. Municipalidad de Punta Indio (Facebook)

Parque Costero del Sur: la reserva de biósfera declarada por la Unesco

Uno de los grandes motivos para conocer la zona es el Parque Costero del Sur, una Reserva de Biósfera reconocida por la UNESCO. Su designación internacional corresponde a 1984, según el programa Hombre y Biosfera de la organización.

El área se extiende por la costa del Río de la Plata e integra ambientes de características muy diversas. UNESCO describe una combinación de pastizales pampeanos, humedales, bañados y bosques secos, con una biodiversidad que incluye más de 200 especies de aves. También se registran mamíferos como gatos monteses y ocelotes.

En el paisaje aparecen especies vegetales propias de los ambientes rioplatenses, entre ellas tala y coronillo. La presencia de humedales y bosques convierte al parque en un espacio particularmente valioso para la conservación de fauna.

Para los visitantes, además del componente ambiental, el parque ofrece propuestas vinculadas con el contacto con la naturaleza: senderos, cabalgatas, recorridos en bicicleta, safaris fotográficos y visitas a estancias. Algunas áreas requieren coordinación previa o pueden presentar caminos de tierra, así que conviene consultar las condiciones antes de salir.

Dónde queda Punta Indio y cuál es la mejor ruta para llegar en auto

Punta Indio está ubicada a aproximadamente 164 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la distancia y el tiempo final dependen del punto exacto de salida y del tránsito. Argentina.gob.ar señala que el acceso se realiza principalmente por la Ruta Provincial 11.

Desde CABA, una de las alternativas habituales es tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y continuar hacia la zona de la Ruta 2 y la Ruta 36, para luego conectar con la Ruta Provincial 11. Desde ese corredor se continúa hacia Punta Indio. La duración estimada ronda las dos horas, aunque puede variar según el tránsito y el tramo elegido. Para quienes salen desde La Plata, la distancia es menor y también existe acceso por los corredores provinciales que conectan con la Ruta 11.