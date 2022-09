Primavera: estallaron los memes por la llegada de la nueva estación

https://twitter.com/Cyntiloper/status/1572243039585972225 Que la primavera te encuentre luminosa, radiante, llena de vida pic.twitter.com/a1gpjeH5Gd — Cyn (@Cyntiloper) September 20, 2022

Otro muy popular hizo referencia a la baja temperatura con que nos recibió el 21 de septiembre, impropia de una primavera.

primavera jack nicholson.jpg

Por supuesto que hubo expresiones de hartazgo por los saludos primaverales:

primavera 2.jpg

Dirigido a los hombres, los beneficios que supone que se eleven las temperaturas:

primavera 3.jpg

Finalmente, con los clásicos personajes de los Tres Chiflados:

WhatsApp Image 2022-09-21 at 12.09.05.jpeg

En primavera, florecen las alergias

Se asocia a la alergia respiratoria y a la rinitis alérgica con esta estación del año. Está instalado que aquí los pacientes tendrán sus habituales trastornos de salud ya que se da la polinización de árboles (ciprés, fresno, tala y plátano, etc), gramíneas (cynodon dactylon, lolium perenne, etc) y malezas (ambrosia, etc). Esto desencadena congestión nasal y ocular, y eventualmente tos y agitación en algunos individuos en los que la relación entre su empeoramiento y la estación provoca una sospecha diagnóstica evidente.

De todos modos, la mayoría sufre, lamentablemente, trastornos nasales, oculares y/o bronquiales en toda época del año, sin distinción estacional ni geográfica. Y eso se debe a la sensibilidad que tienen a los ácaros del polvo, siendo la causa más común de alergia respiratoria. Dichos insectos microscópicos (ácaros) se encuentran en contacto con nosotros casi de manera permanente, especialmente dentro de los domicilios en dormitorios. Asimismo, hay que prestarle especial atención a los alergenos de las mascotas y hongos ambientales que también son desencadenantes de síntomas de rinitis y asma.

Considerando que aproximadamente el 80% de los pacientes con Rinitis Alérgica debutan en la edad pediátrica, y observando que muchos de ellos también sufren de Asma Bronquial, resulta imprescindible tomar conciencia acerca del diagnóstico y tratamiento precoz. Para eso, se sugiere realizar los estudios apropiados y oportunos de la mano de especialistas en Alergia e Inmunología para conocer el o los agentes causantes. Luego se podrá recomendar un tratamiento orientado a controlar los síntomas para alcanzar un mejor rendimiento intelectual y físico.