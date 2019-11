Juicio Oil: según balances, no se usó dinero del ITC para financiar empresas de Indalo

pag14-Cristobal Lope.jpg Cristóbal López

Esa descripción, cronológica y con aspectos técnicos cerró la declaración de De Sousa que la próxima semana habilitará la instancia de preguntas de la querella y de la fiscalía. “Para mí no era ningún negocio no pagar los impuestos”, sostuvo para reforzar que no sólo estaban declarados los préstamos en los balances respectivos y que hubo devoluciones por parte de las empresas que los recibieron a Oil Combustibles, sino que las tasas por intereses resarcitorios que se habían pagado sobre las posiciones eran elevados. “Al momento del ataque, teníamos pagado el 70% de las obligaciones”, sostuvo retomando parte de las conclusiones de la pericia oficial de la Corte Suprema. Cuestionó principalmente la versión de la que no se movió la fiscalía y era que los empresarios habían descapitalizado a Oil para expandir el grupo. Y en la cronología de cómo la AFIP –gestión Alberto Abad- presionó para empujar a la quiebra a la compañía, resaltó que la denuncia original del organismo recaudador había sido por “insolvencia fiscal fraudulenta” y que fue cerrada por “inexistencia de delito” por la jueza en lo penal económico Verónica Straccia durante el año 2016.

El combo de irregularidades que denunció tuvo un capítulo especial para la demanda civil que la AFIP intentó y que debe resolverse a la par del juicio penal. En lugar de defenderse en ese punto, De Sousa invirtió el rol y se propuso enumerar las medidas que habían causado perjuicio fiscal por las que demandará civil y penalmente a los funcionarios que intervinieron. Así relató los pormenores de las modificaciones normativas que hizo la AFIP para impedir que Oil pudiera hacer frente a las deudas que empezaba a acumular desde la “declaración de guerra” del presidente Mauricio Macri en marzo de 2016. Incluso, reveló que existe una resolución “secreta” N° 395/16, que fue firmada por Abad, que impidió específicamente a la petrolera ingresar en los beneficios que planteaba la Ley de blanqueo de capitales, que incluía una amplia moratoria con requisitos laxos. Esa decisión se había apoyado en un dictamen del jefe de Asuntos jurídicos de AFIP, Eliseo Devoto, quien en una suerte de documento premonitorio, afirmó que no debían ingresar porque “próximamente”, Cristóbal López y De Sousa iban a ser procesados. De hecho, planteó otra singularidad inexplicable: al momento de sentar la denuncia, tras la nota en el diario La Nación que hizo estallar el caso, la AFIP no había adoptado una sola medida administrativa (de manera oficial) que les permitiese afirmar que había alguna clase de deuda exigible. Según constató un escribano, por sistema, había una deuda de $2684, ridículamente inferior a todo lo que se había señalado públicamente. Sin embargo, logró medidas cautelares para congelar todos los fondos durante meses de 34 compañías relacionadas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la medida y sostuvo que no debía habérsela otorgado, pero más de un año después.

La maniobra para intentar colapsar al grupo había tenido otros partícipes finales y necesarios: los interventores de Oil -Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi-, este último de lazos estrechos con el propio Abad. En seis meses, terminaron por liquidar la petrolera y luego intentaron un reclamo multimillonario de honorarios.