Crearon una pastilla para que los perros vivan más años y está cada vez más cerca de salir al mercado

Tener un perro implica aceptar que su esperanza de vida suele ser corta. Pero lo que hasta ahora era una triste realidad podría cambiar porque un grupo de científicos estadounidenses desarrollaron una pastilla, que todavía está en fase experimental, que podría alargar la vida de nuestras mascotas.

Se trata del fármaco LOY-002 , diseñado para perros de más de 10 años, con un peso mínimo de 6 kilos. La empresa biotecnológica detrás lleva adelante ensayos en decenas de clínicas veterinarias en Estados Unidos, con resultados que entusiasman porque se detectaron mejoras en salud metabólica y ausencia de efectos adversos graves en etapas preliminares.

Aunque no hay una fecha definitiva, la proyección indica que podría estar disponible hacia 2026 o 2027. Mientras tanto, los dueños de mascotas, veterinarios y científicos siguen de cerca cada nuevo informe.

La idea detrás de LOY-002 es “metabolizar mejor” la vejez . Según sus desarrolladores, la pastilla trabaja para corregir la disfunción metabólica que aparece con la edad, manteniendo el organismo activo, reduciendo procesos degenerativos y retrasando enfermedades comunes en perros mayores, como problemas articulares, renales o cardíacos.

El fármaco viene con sabor a carne, lo que según Loyal facilita su administración diaria sin complicaciones. En los ensayos clínicos no se reportaron efectos adversos graves en las fases iniciales , lo que podría resultar clave para avanzar hacia su aprobación.

Las intenciones de los creadores son ambiciosas, ya que estiman que la pastilla podría extender la vida saludable de los perros varios años más, especialmente en aquellos de razas grandes, que envejecen más aceleradamente. Sin embargo, los resultados definitivos dependerán de los datos finales de los estudios, el seguimiento a largo plazo y la aprobación regulatoria.

Día mundial del perro Pixabay

¿Es posible que se utilice en humanos?

Algunos ya preguntan si esta pastilla para perros podría, algún día, aplicarse en humanos. Desde Loyal admiten que ese camino sería mucho más complejo porque habría que superar barreras éticas, regulatorias y científicas de enorme magnitud.

Por ahora, los estudios se centran exclusivamente en perros, y los investigadores advierten que el metabolismo de los perros difiere de los humanos, al igual que los procesos de envejecimiento. Que algo funcione en lomitos no garantiza que vaya a replicarse de igual forma en personas.

Aun así, este avance abre una ventana a lo que podría ser el futuro de la longevidad. En ese sentido, muchas investigaciones en biomedicina utilizan al perro como un modelo intermedio, lo que permite evaluar tratamientos antes de pensar en su traslado a humanos.

La directora ejecutiva de la compañía estadounidense, Celine Halioua, había mencionado en una entrevista con el medio de comunicación The Guardian que la búsqueda de descubrir cómo se puede prevenir el deterioro por la edad en los perros es un "indicador muy sólido" para poder pensar en hacerlo en los seres humanos, sobre todo porque esos animales y la raza humana padecen enfermedades muy similares y que se relacionan con la edad.