Dónde comer en Puerto Madero: una parrilla con tradición y una carta que va más allá de la carne + Agregar ámbito en









Con una propuesta que combina clásicos de la parrilla argentina, platos con toques originales y una cava con 1.600 botellas, Villegas Resto recibe a turistas y público local en Puerto Madero.

Villegas Resto combina cortes tradicionales, opciones de autor y una selección de vinos en su salón de Puerto Madero.

Villegas Resto, abierto desde 2009, propone cortes seleccionados, platos clásicos con una vuelta original y atención cálida en uno de los polos gastronómicos más visitados de Buenos Aires. En Puerto Madero, donde la gastronomía forma parte del recorrido turístico, Villegas Resto apuesta por combinar la tradición parrillera argentina con una carta de impronta contemporánea.

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Fundado por Oscar Protto, cuya trayectoria está ligada al negocio de la carne desde su infancia en Villaguay, Entre Ríos, el restaurante lleva esa experiencia al plato mediante una selección de cortes de novillo y animales jóvenes, con controles de origen y trazabilidad. La atención cercana y profesional acompaña el clima familiar del lugar, cuyo amplio salón dividido en varios sectores y espacios al aire libre con vista al río recibe tanto a turistas como al público local en busca de una comida sin formalidades excesivas y con buen servicio. Y como no hay buena parrilla sin buen vino, la cava refrigerada reúne etiquetas de bodegas nacionales seleccionadas por una sommelier y alberga un total de 1600 botellas.

De la parrilla clásica a los sabores originales El ojo de bife, el vacío, el asado de tira y el bife de chorizo conviven con opciones como tomahawk, porterhouse y mustang steak para compartir. La selección mantiene el foco en la carne, con alternativas para quienes prefieren los cortes tradicionales y para quienes buscan probar otros formatos. Las entradas también salen del repertorio habitual. Hay mollejas crocantes, provoleta completa y chinchulines, junto con preparaciones como arancini de ternera con romero y alioli de rúcula, burratina con salmón ahumado y crema de palta, y milhojas de papas con guacamole y langostinos grillados.

Entre las guarniciones aparecen papas rústicas gratinadas con hierbas, cabutia asada con miel y queso azul y espárragos con crema de brie. La carta suma pescados, matambrito de cerdo, brochettes de lomo, pastas de elaboración propia y milanesas de bife de chorizo con fetuccini y crema de pesto. También contempla alternativas vegetarianas, veganas, sin TACC y un menú infantil. Para el postre, el Rogel con dulce de leche, crema pastelera y frutos rojos recupera un clásico argentino, mientras que la crème brûlée de dulce de leche reversiona ese otro clásico de otras latitudes.. Con variedad de platos, buen servicio y un ambiente distendido, Villegas Resto ofrece una opción para disfrutar de la parrilla porteña en el entorno de Puerto Madero.

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

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