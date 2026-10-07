Faltan 300 días para el eclipse del siglo y no habrá otro igual hasta 2114

En agosto de 2027 se vivirá el eclipse solar total más largo visible desde tierra firme en décadas y no tendrá precedente similar por casi un siglo.

El 2 de agosto de 2027, el día se convertirá en noche durante el eclipse solar total más largo en décadas.

El 2 de agosto de 2027 se vivirá uno de los eventos astronómicos más impactantes de la era moderna. La Luna cubrirá por completo al Sol durante un máximo de 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en el eclipse solar total más largo visible desde tierra firme desde 1991.

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A diferencia de los eventos convencionales, la extensión de la fase de oscuridad total alcanzará marcas extraordinarias, superando por casi dos minutos la duración del eclipse de abril de 2024 en Norteamérica y triplicando el tiempo de totalidad del eclipse registrado el 12 de agosto de 2026.

El fenómeno de 2027 forma parte de la serie astronómica denominada Saros 136 , un ciclo regular que agrupa eclipses de características muy parecidas cada 18 años, 11 días y 8 horas (223 órbitas lunares).

Durante la fase de totalidad, la oscuridad caerá rápidamente sobre el paisaje y la temperatura ambiental experimentará un descenso perceptible. Será en esos minutos centrales cuando la corona solar resplandezca alrededor de la silueta negra de la Luna, haciendo posible la observación directa a simple vista sin protección .

Aunque los eclipses solares totales suceden aproximadamente cada 16 meses en algún punto del planeta, la probabilidad de que la sombra lunar vuelva a pasar por un lugar específico se calcula en una vez cada 366 años.

Lo verdaderamente inusual del evento de 2027 es la combinación de su extensa duración y su accesibilidad geográfica sobre zonas continentales. Para encontrar un eclipse solar total visible desde tierra firme con una duración superior, habrá que esperar hasta el año 2114.

Esta particularidad generó que cazadores de eclipses y miembros de la comunidad científica internacional ya comiencen a planificar sus viajes con casi un año de anticipación, provocando alta demanda de alojamientos en los destinos clave.

Solo resultará obligatoria la protección ocular en todas las fases parciales previas y posteriores. Gentileza - American Optometrist

Desde dónde podrá verse el eclipse solar de 2027

La franja de totalidad tendrá una extensión de 258 kilómetros de ancho por más de 15.000 kilómetros de largo. Su recorrido atravesará puntos estratégicos de Europa, África y Asia: