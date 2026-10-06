Feria Salvaje: el encuentro nacional de los productores de vinos naturales + Agregar ámbito en









El 10 y 11 de octubre, la ciudad de Buenos Aires recibe una nueva edición de esta celebración, que propone dos jornadas de degustaciones, encuentros y descubrimientos.

Feria Salvaje, el encuentro nacional de los productores de vinos naturales, tendrá su quinta edición el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, desde las 14 horas, en Gral. Manuel Savio 499, en la ciudad de Buenos Aires.

Feria Salvaje, el encuentro nacional de los productores de vinos naturales, tendrá su quinta edición el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026. Durante ambas jornadas, más de 50 bodegas y proyectos de Argentina y otros países de Latinoamérica presentarán más de 300 etiquetas para degustar, en una propuesta que combina vino, gastronomía, arte y experiencias.

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Organizada por Lucía Bulacio y Pamela Godoy, Feria Salvaje nació en 2021 con la intención de generar otra forma de acercarse al vino y a quienes lo producen. “Creamos un espacio para encontrarnos con quienes elaboran vinos sanos, con identidad y búsqueda propia más allá de lo establecido”, cuentan sus creadoras. A lo que agregan: “Nos (con)mueve esa forma de estar en el mundo, de vincularnos con el vino y con las personas que lo hacen posible”.

FERIA SALVAJE. Feria Salvaje reúne vinos naturales, gastronomía y experiencias en Buenos Aires Con el paso de los años, la propuesta fue ampliando tanto su público como la cantidad de proyectos participantes. Más de 4.000 personas ya pasaron por sus distintas ediciones, convirtiendo a la feria en un punto de encuentro para conocer la escena del vino natural y otras bebidas alternativas, tanto de Argentina como del exterior.

La selección de expositores está atravesada por una manera particular de entender la producción: prácticas agrícolas sustentables, trabajo consciente sobre la tierra y una búsqueda por elaborar vinos con identidad propia. Para quienes asistan, la feria será una oportunidad para probar etiquetas singulares y conversar directamente con sus hacedores, que estarán allí para compartir las historias detrás de cada proyecto.

FERIA SALVAJE. En esta edición participarán, entre otros, Pielihueso, La Rosendo, Sante Wines, 40/40, Ale Sketini, El Monte, Las Payas, Matías Michelini, 35.5, Paso a Paso, Rocamadre, Ramona, Lucas Mendez, Stella Crinita, Media Naranja, Hanan Pacha, Asciende, La Baguala, Sol Naciente, El Galponcito, Canopus, Cecchin, Guardianes y Cosmos.

Además de las degustaciones, el encuentro contará con un mercado que reunirá emprendimientos de diferentes rubros y un patio gastronómico con restaurantes porteños. También habrá recorridos guiados, propuestas artísticas, charlas y capacitaciones vinculadas con el mundo del vino y la gastronomía. Las entradas se venden exclusivamente de manera anticipada y pueden adquirirse como pase para una jornada o mediante un pasaporte válido para los dos días. El acceso incluye una copa Salvaje coleccionable, degustación libre de los vinos participantes, bebidas afines y alimentos, agua durante toda la jornada, participación en las distintas experiencias, charlas y propuestas artísticas, y acceso al patio gastronómico.

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