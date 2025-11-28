Koala abre sus puertas en Palermo + Seguir en









Desembarca con una propuesta gastronómica distinta que combina calidad, hospitalidad y detalles del espíritu australiano que reflejan las raíces de su fundador.

El 1 de noviembre abrió oficialmente sus puertas en Palermo, Koala, una experiencia gastronómica diferente: platos elaborados con productos cuidados desde el origen, un servicio amable y cercano, con un estilo inspirado en la cultura australiana de hospitalidad y bienestar.

Koala está impregnado de toques australianos, reflejando las raíces de su fundador: Desde ofrecer un vaso con agua al sentarse (un clásico de la hospitalidad australiana) hasta incluir en el menú productos como Vegemite, TimTams, Lamingtons y Babychinos. Elementos que rinden homenaje a la tierra de los canguros y que combinados cuidadosamente con tradiciones argentinas, crean una fusión única.

Una propuesta basada en el detalle Resto 2 En Koala cada plato fue pensado como la versión más saludable y deliciosa posible, sin resignar texturas ni sabores. La cocina se apoya en ingredientes seleccionados, proveedores responsables y producción in-house, lo que asegura frescura y calidad en cada preparación.

Hospitalidad como valor central El servicio en Koala se inspira en una filosofía de hospitalidad australiana aplicada al contexto local: un ambiente relajado, cercano y amable, donde el equipo está formado para acompañar a cada comensal y hacer de su visita un momento de disfrute y calidez.

“Queremos que cada persona que nos visite se sienta bienvenida, como en casa, y al mismo tiempo disfrute de una cocina cuidada, donde cada detalle importa”, explica Lee Torrens, fundador de Koala.

Con la llegada de Koala, Palermo suma un espacio gastronómico único que busca distinguirse por el cuidado en la elección de los productos, la calidad de la cocina y una hospitalidad auténtica que invita a volver.