Los secretos del entrenamiento de Cameron Diaz para un físico envidiable y saludable a los 53 años

Con una rutina activa y efectiva, la actriz se mantiene tan joven y radiante como en sus años dorados.

Los secretos de entrenamiento de la actriz. Créditos: El Periódico

A sus 53 años, Cameron Díaz sigue siendo ejemplo de excelencia física, vitalidad y salud. Lejos de depender de la genética, su constancia y disciplina la han convertido en una figura que inspira. El entrenamiento no es solo cuestión de verse bien, sino de preservar la salud, la movilidad, la fuerza y el bienestar general con el paso del tiempo.

Para la actriz, entrenar no es un castigo ni una obligación: es una forma de cuidar el cuerpo, mantener la energía y evitar las limitaciones que muchos enfrentan al envejecer. Su rutina combina estrategias inteligentes (no necesariamente largas) con alimentación consciente, lo que le permite sostener un físico tonificado sin descuidar su descanso ni su integridad corporal.

Cameron Díaz Cómo hace la actriz para mantenerse óptima y saludable a sus 53 años. Créditos: El Periódico

Una rutina fitness, pero rápida: las claves del entrenamiento de Cameron Díaz Uno de los rasgos más llamativos de su enfoque es la eficiencia: Cameron Díaz opta por intervalos intensos de cardio que pueden durar apenas cinco minutos. En su máquina elíptica, alterna entre un minuto de sprint y un minuto de recuperación, repitiendo ese ciclo unas cinco veces, hasta que “está chorreando de transpiración”. Esa modalidad le permite mantener la capacidad cardiovascular sin invertir horas extras que a veces se pierden en entrenamiento prolongado pero menos efectivo.

Además, entrena casi a diario bajo la supervisión de Teddy Bass, su entrenador de confianza, quien articula sesiones que combinan ejercicios de fuerza, HIIT y pilates. Aunque hay días en que el tiempo es limitado, Díaz afirma que incluso con diez minutos en el gimnasio “ya vale”, pues lo importante es presentarse y moverse, no necesariamente hacer una rutina larga.

En cuanto al trabajo de fuerza, Bass recomienda levantar pesos moderados con pocas repeticiones: utilizar cargas relativamente “pesadas” para la persona, más que hacer muchas repeticiones livianas. Díaz suele incluir ejercicios para brazos (curl de bíceps, kickbacks de tríceps, movimientos de “reverse fly”) con series de 10/20 repeticiones, variando peso y estilo para desafiar constantemente los músculos. En las piernas, ejercita movimientos como sentadillas unipodales (singleleg squats), “curtsy lunges” y pliés con elevación de pantorrillas, con 10 a 15 repeticiones por pierna. Su zona abdominal trabaja mediante circuitos de planks, giros, rollups y ejercicios con balón para mantener firme el core con poco tiempo invertido. Para complementar, la actriz introduce pilates, enfocándose en elongación, control y definición muscular, especialmente en días con menor carga o cuando no tiene acceso al gimnasio completo. Fuera del entrenamiento, mantiene actividad constante mediante deportes y actividades al aire libre.

