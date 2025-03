Netflix estrenó la película más cara de su historia con Millie Bobby Brown como protagonista

La última polémica ha sido debido a su apariencia. Todo comenzó durante la promoción de su última película, en Los Ángeles. La actriz uso un vestido dorado y un peinado al estilo de Pamela Anderson y la crítica de moda la acusó de verse con una apariencia más adulta. Desde entonces se abrió un debate en internet sobre su aspecto, sus últimos estilismos y su vida en general.

