Guía para nuevos runners: desde dónde poner las llaves hasta en qué invertir

Lo primero que hay que tener en cuenta es que para comenzar es más que suficiente correr de manera suave no más de 20 o 25 minutos, entre 2 y 3 veces por semana. Inclusive, el trabajo puede dividirse en bloques de 5 minutos de trote y 5 minutos de caminata. Realizar una sesión más intensa en ritmos o kilómetros es desaconsejable y puede traer lesiones, ya que el cuerpo no está preparado y viene de un largo tiempo de sedentarismo.

Otra cuestión fundamental a tener en cuenta es que hay que elongar antes y después de realizar la actividad. Esto le dará mayor elasticidad a los músculos y permitirá, no sólo evolucionar más rápido, sino prevenir una lesión.

También es importante salir a correr con hidratación, más allá de que haga frío. Una botellita de agua en la mano no le molesta a nadie y nos puede ahorrar un mal momento, como puede ser una descompensación en la calle, que puede derivar en un fuerte golpe. Otra alternativa es llevar algo de dinero y comprar algo fresco en el camino.

Superando la parte más técnica, comienzan las dudas sobre la vestimenta, el calzado y por dónde correr. Todo esto dependerá de las necesidades e intereses de cada uno, ya que muchos saldrán a correr simplemente para sustituir la actividad que hacen el resto del año y otros lo harán con la intención de descubrir la disciplina.

running lesion Hacer muchos kilómetros de golpe o no elongar adecuadamente puede provocar lesiones. Pixabay

En cuanto a la ropa, lo más recomendable es no salir muy abrigados, ya que una vez comenzada la actividad la temperatura corporal irá subiendo paulatinamente. De hecho, es preferible pasar un poco de frío por algunos segundos que tener calor durante el trabajo. Si es importante cuidarse de las bajas temperaturas, por lo que se recomienda vestirse por capas: llevar una prenda que sea fácil de remover y pueda atarse a la cintura para continuar con la actividad sin dificultades.

El tema de dónde guardar las llaves, los documentos y la plata es una pregunta recurrente, ya que la mayoría utiliza pantalones cortos de otras disciplinas, los cuales no tiene bolsillos. Para quienes no salgan a correr con campera existen dos opciones accesibles: la primera es coserle a los shorts uno interno por debajo del elástico (preferiblemente sobre un costado). La segunda es la de comprar una riñonera elástica expansible, las cuales se pueden conseguir a valores que oscilan los $400 y $500.

¿En qué invertir?

Otra de las preguntas recurrentes que se hacen los que empiezan a correr es en qué vale la pena invertir. Los runners con experiencia tienen un reloj con gps, buff, calzas, medias técnicas, gorras, guantes, remeras térmicas, mochilas hidratantes y anteojos, en algunos casos.

La realidad es que lo más importante son las zapatillas, ya que un buen calzado evitará dolores en las articulaciones y futuras lesiones. Las mismas cuestan entre $10 mil y $14 mil, dependiendo de marca y modelo, aunque pueden conseguirse por menos dinero promoción bancaria mediante.

Para realizar una compra optima, lo más recomendable es realizar una investigación previa que evacue todas nuestras dudas. Además, es importante tener en cuenta que todos no tenemos la misma pisada y que antes de adquirir un calzado deberíamos hacer un estudio previo para saber si somos neutros (el tobillo se queda en una posición muy cercana a la verticalidad al pisar), pronadores (se inclina hacia adentro) o supinadores (se inclina hacia afuera).

running correr.jpg A la hora de invertir, las zapatillas es lo más importante. Un calzado adecuado previene lesiones. Pexels.

En cuanto a los sitios para correr, lo ideal son las plazas o los lugares con terrenos blandos, como por ejemplo la Reserva Ecológica. En épocas de coronavirus muchos corren por las calles, más que nada por no tener un parque cerca o para evitarlos para no cruzarse con mucha gente. Otros optan por utilizar la bicisenda, algo desaconsejado ya que se noche represente un gran peligro para los ciclistas y para los corredores, además de que esa no es la función.

Si pasados los primeros meses se le toma el gusto a la disciplina, un error común es sumar más kilómetros y velocidad, lo que trae aparejado lesiones. En este caso lo que hay que hacer es buscar un entrenador personal, ya sea de manera individual o en un running team, que ordene el trabajo. Además, es fundamental realizarse un chequeo médico (algo que debería hacerse incluso antes de comenzar cualquier actividad) para asegurarnos que estamos aptos y que dicho esfuerzo no pude traernos complicaciones en materia de salud.