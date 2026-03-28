Semana Santa 2026: el rincón escondido de Buenos Aires perfecto para comer rico

Un destino poco conocido a unos kilómetros de la ciudad ofrece una experiencia distinta con sabores típicos y paisajes rurales.

El pueblo se destaca por su gastronomia tradicional y por sus hermosos paisajes.

El fin de semana largo invita a que uno baje el ritmo, salga de la rutina y haga una escapada a algún lugar tranquilo. En la provincia de Buenos Aires existen lugares escondidos que combinan tranquilidad, buena comida y paisajes que parecen salidos de un cuadro.

Entre esos lugares aparece un destino que conserva la esencia del campo bonaerense. Con calles tranquilas y propuestas gastronómicas muy tradicionales, se presenta como una alternativa distinta para quienes buscan algo simple pero mágico.

El pequeño pueblo de Oliden se encuentra dentro del partido de Brandsen , a poco más de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La localidad se ubica cerca del kilómetro 76 de la Ruta Provincial 36, rodeada de campos y caminos rurales .

El pueblo ofrece paz y tranquilidad a tan solo una hora y media de la ciudad.

El pueblo gira en torno a la antigua estación de tren , un punto que todavía conserva su valor histórico hasta el día de hoy y que actualmente funciona como referencia para quienes llegan. La instalación de la estación impulsó la creación de viviendas , instituciones y espacios comunitarios . Con el paso del tiempo, la disminución del servicio ferroviario impactó en la cantidad de habitantes, aunque el lugar se mantuvo de pie.

Hoy cuenta con una población muy reducida , por lo que es un pueblo muy tranquilo. Esa característica es parte de su atractivo, ya que permite desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar de un entorno lleno de paz.

Qué se puede hacer en Oliden

Uno de los grandes atractivos del lugar es su propuesta gastronómica. Oliden es conocido por su tradición panadera, especialmente por la galleta de campo, un producto típico de la región que se elabora con una cocción en horno de leña.

Cada año, el pueblo celebra la Fiesta de la Galleta de Campo, un evento que reúne tanto a vecinos como a visitantes. Durante ese día se pueden probar carnes asadas, embutidos artesanales, quesos, dulces y otros productos regionales. Esta propuesta no solo gira en torno a la comida, ya que la celebración también incluye música folclórica, danzas y una feria con productores locales.

Más allá de ese evento, el pueblo es ideal para recorrer sus calles, apreciar sus construcciones antiguas, árboles añosos y un ritmo de vida más tranquilo que el de la ciudad. Para quienes prefieren las actividades al aire libre, los caminos de tierra son geniales para andar en bicicleta.

También hay almacenes tradicionales donde se pueden comprar productos caseros cuyas recetas vienen de generación en generación.

Oliden El pintoresco pueblo ofrece paisajes hermosos, buena gastronomía y mucha paz para pasar el fin de semana largo. Gentileza - Infobrandsen

Cómo ir hasta Oliden

Llegar a Oliden desde la Ciudad de Buenos Aires es un recorrido directo. El trayecto comienza por la Autopista Buenos Aires–La Plata, también conocida como Autopista Ricardo Balbín. Una vez en la zona de Hudson, se debe continuar hacia la Ruta Provincial 2. A la altura de El Pato aparece el desvío hacia la Ruta Provincial 36, que conecta con el destino final.

Después de todo ese recorrido, solo hay que avanzar hasta el kilómetro 76, donde se encuentra el acceso señalizado al pueblo. El viaje dura poco más de una hora y media, lo que permite que se pueda hacer una escapada de un solo día.