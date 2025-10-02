Existen diferentes formas de limpiar los vidrios de las ventanas. Más allá de los productos diseñados especialmente para ello, muchas personas recurren a alternativas caseras como el vinagre. Sin embargo, hay un método poco conocido, igual de eficaz y muy sencillo: frotar media cebolla.
Usar cebolla en la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan
Los compuestos y las propiedades antibacterianas de este vegetal ayudan a eliminar la suciedad y las marcas más difíciles en las superficies.
Este truco es efectivo debido a que los compuestos y las propiedades antibacterianas de este vegetal ayudan a eliminar la suciedad y las marcas más difíciles.
Para qué sirve frotar media cebolla en la ventana
- Limpieza natural: ayuda a desengrasar y eliminar la suciedad pegada, sobre todo en los bordes donde más se acumula.
- Efecto repelente: el aroma de la cebolla actúa como un repelente natural contra mosquitos, moscas y otros insectos que suelen acercarse a las ventanas, especialmente en verano.
- Más brillo: después de frotar la cebolla y repasar con un paño, el vidrio queda más claro y reluciente, sin necesidad de productos químicos.
Cómo usar la cebolla para limpiar las ventanas
- Cortar una cebolla a la mitad.
- Frotar la parte cortada directamente sobre el vidrio, haciendo foco en los bordes y zonas con más suciedad.
- Dejar actuar unos minutos para que los compuestos hagan efecto.
- Pasar un paño limpio o papel de cocina para retirar los restos y lograr un acabado brillante.
Este truco es ideal para ventanas expuestas al exterior, en donde suelen acumularse insectos y polvo, y para vidrios con grasa o manchas difíciles, como los de la cocina.
