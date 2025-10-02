SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de octubre 2025 - 09:51

Usar cebolla en la ventana: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Los compuestos y las propiedades antibacterianas de este vegetal ayudan a eliminar la suciedad y las marcas más difíciles en las superficies.

Por qué es recomendable frotar cebolla en la ventana.

Por qué es recomendable frotar cebolla en la ventana.

Existen diferentes formas de limpiar los vidrios de las ventanas. Más allá de los productos diseñados especialmente para ello, muchas personas recurren a alternativas caseras como el vinagre. Sin embargo, hay un método poco conocido, igual de eficaz y muy sencillo: frotar media cebolla.

Este truco es efectivo debido a que los compuestos y las propiedades antibacterianas de este vegetal ayudan a eliminar la suciedad y las marcas más difíciles.

Para qué sirve frotar media cebolla en la ventana

  • Limpieza natural: ayuda a desengrasar y eliminar la suciedad pegada, sobre todo en los bordes donde más se acumula.
  • Efecto repelente: el aroma de la cebolla actúa como un repelente natural contra mosquitos, moscas y otros insectos que suelen acercarse a las ventanas, especialmente en verano.
  • Más brillo: después de frotar la cebolla y repasar con un paño, el vidrio queda más claro y reluciente, sin necesidad de productos químicos.
CEBOLLA-VENTANA

Cómo usar la cebolla para limpiar las ventanas

  • Cortar una cebolla a la mitad.
  • Frotar la parte cortada directamente sobre el vidrio, haciendo foco en los bordes y zonas con más suciedad.
  • Dejar actuar unos minutos para que los compuestos hagan efecto.
  • Pasar un paño limpio o papel de cocina para retirar los restos y lograr un acabado brillante.

Este truco es ideal para ventanas expuestas al exterior, en donde suelen acumularse insectos y polvo, y para vidrios con grasa o manchas difíciles, como los de la cocina.

