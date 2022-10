Logros parciales en una aventura animada

Corre 1985. Unos convictos vascos se preparan para festejar San Fermín escapando de una cárcel no tan represora como para no dejarlos apreciar shows de música punkie, lo que no extraña ya que el creador de esta “Black is Beltza 2”, Fermín Muguruza, es un músico con más experiencia en su rubro que en los films animados. Eso a pesar de que esta es la secuela de otro film de animación adulta –aquí sólo se vio en la web- que igual que esta segunda parte está influido directamente por las películas de culto de Ralph Bakshi de los 70, como “Fritz el gato” y “Heavy Traffic”.