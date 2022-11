Mocedades, cultores de la fusión de sonidos latinos, vuelven al país

A lo largo del tiempo, el grupo fundado por los hermanos Uranga tuvo numerosas formaciones; a veces compitió con un Mocedades paralelo que también tenía los derechos del nombre y un cantante fundador, y también contra El Consorcio, donde un miembro original cantaba las canciones del grupo. Pero José Miguel González, que antes de cantar fue manager del grupo, prefiere simplemente decir que “nunca hubo disputas legales por el nombre del grupo” ya que, de alguna manera, fue el público el que eligió a cuál seguir. “Yo estoy hace 10 años y me siento en las nubes, ya que antes era fan de este banda a la que ahora pertenezco y que, según Billboard, es una de las más importantes del pop cantado en español”.

La fama de Mocedades se debió en parte a uno de sus mas grandes hits, “Eres tu” de 1973, algo así como una canción perfecta al estilo The Mamas and the Papas, que González canta una y otra vez en los conciertos de la gira.

“Estar ahí arriba con Izaskun Uranga y Rosa Martínez, cantando la que era mi canción favorita, es un sueño imposible hecho realidad”,. Recién aterrizado en el aeropuerto de Sinaloa, México, González cuenta “somos once personas en total viajando permanentemente o entrando a los estudios de sonido”, y celebra el fin de la pandemia. “Fue tremendo para todos, y para nosotros era contar los días para ver cuándo podríamos volver a la música, una agonía. Tratamos de cantar cada uno desde nuestras casas por zoom, pero no tenia nada que ver con el espíritu de Mocedades. Otro gran golpe que sufrimos fue la muerte de Armando Manzanero, que era como un padre para nosotros, la primera persona que yo llamaba cada vez que llegaba a México”. Sobre la actuación en la Argentina promete incluir algo de música local. “Yupanqui no podrá faltar en el concierto, igual que Alberto Cortez que era un gran amigo nuestro y queremos homenajearlo”.