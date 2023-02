Morales, como Larreta, confirma candidatura y anima la interna de JxC

"Los duros no sé si han tenido la dureza, la firmeza y el carácter para resolver los problemas que yo tuve que resolver en Jujuy, son halcones de pico, hay que ver la gestión concreta y cotidiana...", señaló Morales y dijo que "hay muchos que hablan de la boca para afuera, pero los temas hay que resolverlos en la gestión y yo me inscribo en el diálogo".

"Cristina y el kirchnerismo tienen que comprender que han cumplido un ciclo en la República Argentina", aseguró pero contempló que "hay un peronismo racional", que "(Juan) Schiaretti, expresa un peronismo con otra visión, con el que más allá de que vaya como candidato a presidente hay que tener las puertas abiertas para dialogar y construir".

No obstante, el mandatario provincial advirtió que "hay quienes van a querer sentarse a la mesa de diálogo para llevar puesto al nuevo gobierno", pero aclaró que él "no lo permitiría", como no lo hizo "en la provincia de Jujuy".

Morales insistió en que "el radicalismo solo no puede, yo estoy hablando en el marco de Juntos por el Cambio, que gobierne un presidente radical en el marco de Juntos por el Cambio".

El radicalismo comienza a apostar sus fichas en las interna de JxC. Arranca así Morales, tras el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta.

El jujeño anunció que formalizará sus pretensiones de competir en las PASO en el porteño teatro Gran Rex. No será, como el jefe de Gobierno exclusivamente por las redes sociales aunque las mismas será rebote, sino un acto más clásico para la ocasión.

Está anunciado para el próximo 15 de marzo y según el mismo gobernador definió, la puesta "va de la mano" de Juntos por el Cambio (JxC).

Morales mantiene una alianza interna con Elisa Carrió principalmente, quien también dijo que se presentaría a competir en la interna para presidente, pero también con Larreta. Sin embargo si se mantienen las precandidaturas los tres aliados competirían entre ellos.

"Allí vamos a presentar nuestra candidatura para las PASO y para poner en marcha el proyecto que va de la mano de Juntos por el Cambio", anticipó ayer Morales en diálogo radial.

El gobernador consideró que el radicalismo se encuentra "mucho más fortalecido" dentro de la principal coalición opositora, y señaló que desde la Unión Cívica Radical vienen trabajando para que "un radical gobierne la República Argentina".

"Estamos avanzando muy bien con el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano en el programa de Gobierno", dijo Morales en relación a los programas comunes que diseña la UCR con Carrió, entre otros. Dijo entonces que este trabaja "le aporta federalismo a Juntos por el Cambio".