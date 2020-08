Bielorrusia: Lukashenko ganó su sexta elección consecutiva y estallan protestas por presunto fraude

Lukashenko obtuvo 79,7% de votos en las presidenciales de este domingo, de acuerdo con una encuesta a la salida de urnas, que da a la opositora Svetlana Tijanóvskaya un 6,8% de los votos.

Aunque la mayoría de las mesas electorales cerraron a las 20H00 (17H00 GMT), algunas fueron autorizadas a seguir abiertas debido a la afluencia de electores. La participación fue del 79%, según cifras de 15H00 GMT.

El ambiente en la capital Minsk era tenso, con la policía y las fuerzas especiales en las calles. Los resultados se conocerán en la noche del domingo o en la mañana del lunes.

NEW - Unbelievable video of the situation unfolding in Minsk, Belarus now..mp4

Las protestas en Minsk, Bielorrusia.

