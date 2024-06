Bolivia: fuerte operativo en el cuartel del Ejército y otras 11 sedes militares en busca de pruebas

La policía registró los vehículos utilizados durante el levantamiento. También trasladaron al ex jefe militar del Ejército boliviano a una cárcel de máxima seguridad.

Minutos después, el destituido ex comandante del Ejército Juan José Zúñiga, acusado de liderar el operativo militar en contra del presidente Luis Arce, junto a otros dos militares fueron trasladados este sábado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro para cumplir prisión preventiva por el levantamiento militar.

La justicia pidió la prisión preventiva de Zúñiga

La justicia boliviana ordenó este viernes la prisión preventiva por seis meses a Juan José Zúñiga, Juan Arnez y Alejandro Irahola, acusados de liderar el “intento de golpe de Estado” contra el gobierno boliviano. La Fiscalía los imputó por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, y podrían ser condenados a hasta 20 años de prisión.

"Esta detención preventiva que está disponiendo el juez sin duda va a sentar un precedente, y es buena señal para que esta investigación pueda seguir avanzando", señaló el procurador César Siles, quien actúa como abogado del Estado.

Zúñiga, ex comandante del Ejército; el vicealmirante Juan Arnez, ex jefe de la Armada (Marina); y Alejandro Irahola, ex jefe de la brigada mecanizada del Ejército, serán recluidos en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de El Alto, una ciudad vecina a La Paz.

Aunque la audiencia fue virtual, decenas de manifestantes se concentraron en las afueras de la fiscalía y el cuartel de la policía donde está recluido Zúñiga, en La Paz, con carteles a favor de la democracia.