El partido separatista de Quebec gana poder para presentar un plan sobre la separación de Canadá

Se trata del Parti Québécois (PQ), que figura entre los favoritos en las encuestas. Si gana, sería el regreso al poder de un partido secesionista por primera vez en más de una década en la provincia, que representa más del 20% de la economía canadiense.

A pocos días de las elecciones, el líder del PQ Paul St-Pierre Plamondon podría convertirse en el 34º primer ministro de Quebec, a cuatro años de que el partido perdiera en otros comicios.

El probable regreso al poder de un partido político separatista en Quebec, Canadá , supone un nuevo desafío para el primer ministro canadiense Mark Carney de cara a las elecciones estimadas en la región para el 5 de octubre. Este posible avance se da en medio de un intento del funcionario de mantener unido al país en medio de una guerra comercial con EEUU .

Las encuestas indican que los habitantes francófonos se inclinan por el Parti Québécois (PQ) , lo que supondría el regreso al poder de un partido secesionista por primera vez en más de una década en una provincia que representa más del 20 % de la economía canadiense, el corazón de industrias como la fabricación de aviones y el aluminio.

El compromiso independentista es uno de los principales ejes de la campaña del PQ. Hace un mes, la primera ministra de Quebec Christine Fréchette apuntó contra el partido al advertir que los quebequeses deberán elegir entre “un Gobierno que trabaje a tiempo completo” para sus prioridades y otro ocupado en preparar un referendo.

Una reciente encuesta de la firma Synopsis- La Presse arrojó últimos datos sobre las preferencias de los canadienses e indicó que el PQ "tiene el terreno allanado para un gobierno mayoritario". En esa línea, destacó que la Coalition Avenir Québec (CAQ) perdió "siete puntos en dos semanas y diez desde el inicio de la campaña electoral" mientras que el PQ ganó dos puntos y alcanzó el 30%.

Así, entra en la zona de mayoría "gracias a su dominio en el electorado francófono: cuenta con el doble de apoyo que sus rivales" y comparó sus porcentajes: 36%, frente al 18% de la CAQ y el Partido Conservador de Quebec (PCQ). Por último, destacó que la batalla es feroz en el área metropolitana de Quebec donde el PCQ y el PQ están prácticamente empatados (31% y 30% respectivamente).

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A pocos días de las elecciones, el líder del PQ Paul St-Pierre Plamondon podría convertirse en el 34º primer ministro de Quebec, a cuatro años de que el partido perdiera en otros comicios. "Si bien la soberanía sigue siendo ampliamente impopular en Quebec, la fuerza de la convicción de Plamondon —aunque recién descubierta— ha contribuido a rescatar a su moribundo partido del borde del abismo", indicó un análisis del medio The Globe and Mail.

"El combativo líder del PQ forjó su imagen pública sobre la base de su integridad, prometiendo organizar una votación sobre la secesión sin importar las probabilidades de éxito. Sin embargo, ha logrado hábilmente desviar el foco de la campaña de la independencia, en parte al prometer no celebrar un referéndum mientras el presidente estadounidense Donald Trump esté en el cargo", indicó el medio.

Trump escala la tensión comercial: amenazó con grandes aranceles contra Europa si Canadá se asocia a la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hace unas semanas con imponer elevados aranceles a la Unión Europea o incluso suspender el comercio directo con el bloque en caso de que Canadá sea incorporada como miembro especial.

En declaraciones a la prensa tras su arribo a Charlotte, Carolina del Norte, Donald Trump advirtió que una eventual integración de Canadá como miembro asociado de la Unión Europea podría interpretarse como un "acto hostil" hacia Estados Unidos. El mandatario aseguró que, de concretarse la medida con "mala intención", respondería imponiendo "serios aranceles" al bloque europeo o congelando el comercio bilateral en diversos sectores.

"Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial", agregó Donald Trump, cuestionando de esta manera la viabilidad de que el país norteamericano profundice y estreche sus lazos económicos y políticos con la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles ante el Parlamento Europeo "abrir la puerta" para que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea. Esta fórmula buscaría profundizar la cooperación bilateral en áreas estratégicas como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.