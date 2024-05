China pone en libertad a la periodista que informó sobre el Covid-19

Protesta Zhang Zhan.jpeg A pesar de la noticia, el gobierno chino no brindó más detalles de la liberación. EFE

Tras varios meses de reportajes que incluyeron videos, Zhang fue detenida en mayo de 2020. Durante su primer etapa encarcelada, la periodista se declaró en huelga de hambre a fines de junio, lo que llevó a la policía a atarle las manos y alimentarla a la fuerza con una sonda, según denunciaron entonces sus abogados.

Tras varios meses en la cárcel, en diciembre de 2020 un tribunal de Shanghái se expidió acerca del caso de Zhang. Las autoridades la condenaron a cuatro años de prisión por "buscar pelea y provocar problemas".

Cuándo será liberada Zhang Zhan

Un escrito de acusación por el caso de Zhang, publicado por activistas de derechos humanos, indicó que la reportera será puesta en libertad durante este lunes. Sin embargo, Zhang Keke, uno de sus abogados, le informó a Reuters que aún no podía confirmar si había sido puesta en libertad: "Los parientes y la familia de Zhang Zhan aún no me han respondido", sentenció.

Por su parte, el gobierno de China no brindó más detalles sobre el asunto. Al ser consultado por Zhang, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, declaró que no tiene "información relevante" sobre el asunto.

La decisión de liberar a Zhang Zhan también esta suscitada al empeoramiento de su estado de salud durante su estadía en la cárcel. A mediados de 2023, la periodista debió ser internada en un hospital penitenciario.