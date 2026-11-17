Si bien el Gobierno no confirmó el temario, una serie de proyectos quedaron inconclusos en ordinarias. El Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, en la mira.

Las sesiones fueron confirmadas para diciembre y uno de los proyectos centrales en el Presupuesto 2027.

El Gobierno confirmó hoy la fecha de sesiones extraordinarias en el Congreso para diciembre . Una serie de proyectos quedaron pendientes en ordinarias y, si bien el temario aún no está confirmado, existe la posibilidad de que se traten en esta última etapa del año.

"Las sesiones extraordinarias van a ocurrir en las primeras semanas de diciembre, por lo menos. No puedo decir qué proyectos van a entrar en las sesiones extraordinarias. Es algo que cuando se convoque, se sabrá", sostuvo el vocero Adrián Ravier durante la conferencia de prensa de este martes.

Entre las iniciativas que la Casa Rosada considera prioritarias - y que por el momento no han logrado avanzar en el tramite parlamentario - son el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) .

La aprobación de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil en febrero fue la antesala de la definición de Javier Milei sobre su expectativa en 2026. “El Congreso más reformista de la historia” prometía 10 leyes nuevas por mes durante el período de sesiones ordinarias , al que le restan dos semanas para que finalmente acabe .

Lejos de los 90 proyectos, el oficialismo avanzó en apenas tres sanciones significativas en las sesiones ordinarias: reforma a la ley de Glaciares; el esquema de Inocencia Fiscal II y la modificación del régimen de Zonas Frías. Ahora, tiene hasta el viernes 20 de noviembre para dictaminar proyectos en la Cámara de Diputados y hasta el lunes 30 para hacerlo en el Senado .

Lejos de los 90 proyectos, el oficialismo avanzó en apenas tres sanciones en ordinarias: ley de Glaciares; Inocencia Fiscal II y Zonas Frías. Depositphotos

Todo lo demás tendrá que tratarse el próximo año o bien en el período extraordinario, que es un hecho si el Gobierno desea sancionar la ley de Presupuesto 2027, que todavía no tiene versión final ni dictamen de comisiones.

En la Cámara baja también están pendientes la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, la institucionalización de un mercado de carbono y las modificaciones de las leyes de Salud Mental y de Biocombustibles.

Las mayores dudas recaen sobre este último apartado, que genera tensión entre los aliados. Por su parte, el Senado podría convertir en ley en las próximas dos semanas el Tratado de Cooperación de Patentes, la iniciativa de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, la disposición de medidas de seguridad para espacios recreativos y el fortalecimiento del sistema de discapacidad.

De aprobar todas estas iniciativas alcanzaría 13 sanciones, un 14% de la expectativa inicial. El aliciente del año es que, con excepción del claro impulso al proyecto de discapacidad, la oposición no acompañó ninguna de estas iniciativas y terminará el 2026 incluso sin una formulación concreta al respecto de la problemática de la morosidad, que se disipó en el limbo del llamado de comisiones en Diputados.

De aprobar todas estas iniciativas alcanzaría 13 sanciones, un 14% de la expectativa inicial. Mariano Fuchila

El Gobierno confirmó que habrá sesiones extraordinarias en diciembre

El Gobierno confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias durante las primeras semanas de diciembre. El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien anticipó la decisión durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, aunque aclaró que todavía no está definido el temario que enviará el Poder Ejecutivo.

El período de sesiones ordinarias finalizará el próximo 30 de noviembre. A partir de entonces, el Congreso necesitará una convocatoria del Poder Ejecutivo para continuar con el tratamiento de proyectos durante diciembre. En ese esquema, será el presidente Javier Milei quien establezca mediante un decreto los asuntos habilitados para su discusión.

La definición se produjo el mismo día en que Karina Milei convocó a una nueva reunión de la mesa política del Gobierno para ordenar la estrategia legislativa. El encuentro, previsto en Casa Rosada, tiene entre sus principales ejes las negociaciones con los gobernadores y los bloques dialoguistas para conseguir los respaldos parlamentarios que necesita La Libertad Avanza.