Crisis en Ecuador: un muerto, heridos y 17 militares retenidos en una nueva jornada de paro nacional

Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejan un muerto, decena de heridos y 17 militares retenidos durante el paro nacional.

Estudiantes y miembros de organizaciones sociales enfrentan la represión policial durante el Paro Nacional en Ecuador.

Las fuerzas de seguridad y manifestantes se enfrentaron este domingo en Ecuador , dejando como saldo un muerto , al menos diez heridos y 17 militares retenidos. El conflicto se dio en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) en rechazo al aumento de los precios de los combustibles .

El fallecido fue identificado como Efraín Fuerez , un comunero indígena de 46 años, quien perdió la vida en un hospital de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, a poco más de 100 kilómetros de Quito. La CONAIE denunció que Fuerez fue “acribillado con tres disparos” de las Fuerzas Armadas.

Un video mostró a militares atacando a dos hombres en el suelo, mientras el ejército aseguró que la protesta no fue pacífica.

Además, un video compartido por la organización muestra cómo un grupo de militares atacaba a patadas a dos hombres en el suelo , uno aparentemente herido y el otro intentando socorrerlo. Desde el ejército ecuatoriano, en tanto, indicaron que la protesta no fue pacífica y señalaron que un convoy de alimentos destinado a zonas carenciadas fue atacado, provocando que 12 militares resultaran heridos y 17 fueran secuestrados .

“Hechos como estos no quedarán impunes. Las Fuerzas Armadas condenan estos actos. La vida y la seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo” , advirtió el comunicado oficial.

Estado de excepción y toque de queda

Para intentar frenar las movilizaciones, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en ocho de las 24 provincias, y en cinco de ellas también se estableció un toque de queda nocturno. El mandatario sostuvo que detrás de las protestas se encuentra la organización criminal venezolana Tren de Aragua, y advirtió que quienes cometan delitos podrían ser acusados de terrorismo con penas de hasta treinta años.

Por su parte, la Conaie denunció que militares y policías dispararon “balas reales, dinamita y utilizaron armamento letal” y que hubo cortes en el servicio de internet y de telefonía celular, supuestamente para silenciar denuncias. La organización solicitó además la intervención de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificando la represión como una “cacería sangrienta contra el pueblo”.

Reacciones y antecedentes

El expresidente Rafael Correa se pronunció en redes sociales sobre la violencia y compartió un video del momento de la muerte de Fuerez: “¡Cómo nuestros soldados se pueden prestar a estas atrocidades!! Noboa: eres un cobarde asesino”.

La organización Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador informó que desde el inicio de las movilizaciones, el pasado martes, hubo 48 heridos y 100 detenidos, alertando sobre posibles violaciones graves a los derechos humanos.

La Fiscalía General anunció la apertura de una investigación para esclarecer la muerte de Fuerez, dentro de un proceso judicial sin imputaciones hasta el momento.