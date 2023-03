Después de tres meses recluído en EEUU, Bolsonaro vuelve a Brasil

En declaraciones con la radio bolsonarista Jovem Pan, Bolsonaro anunció su regreso y sus intenciones políticas: " Estoy sin mandato pero no estoy jubilado . "No sé si habrá gente esperándome, quiero volver a Brasil a vivir una vida normal", agregó.

El regreso del líder de la derecha brasileña se da en un momento negativo de su imagen a nivel nacional: después de perder las elecciones en octubre del 2022, sus números cayeron de 50,9 a 49,1%, sumado a los conflictos judiciales que lo involucran en un supuesto contrabando de joyas.

La Justicia investiga a la gestión de Bolsonaro por contrabando

El exmandatario recibió en octubre de 2021 una gran cantidad de joyas por parte de las autoridades sauditas, entre las que destacan "un collar, un anillo, un reloj y un par de pendientes de diamantes", todos regalos para quien era en ese momento la primera dama, Michelle Bolsonaro.

Al volver a Brasil, los agentes de aduanas encontraron las joyas en la mochila de uno de los militares que viajaron con la comitiva presidencial y comprobaron que ninguno de los objetos había sido declarado previamente como marca la ley. "Me están acusando de un regalo que no pedí, ni recibí. No existe cualquier ilegalidad de mi parte", dijo a la CNN Brasil Bolsonaro, quien aún se encuentra en Estados Unidos.

bolsonaro.jpg

Los bienes fueron incautados en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, según información del diario O Estado de São Paulo que luego fue confirmada por otros medios de comunicación. El ex ministro de Minas y Energía Bento Albuquerque trató de recuperar las joyas sin éxito en numerosas ocasiones.

En las últimas horas se conoció un tercer paquete de joyas: se trata de otro conjunto de relojes y joyas valuados en más de 100.000 dólares entregados por el príncipe saudita en 2019. Los regalos son investigados por posibles conexiones con la privatización de la refinería Landulpho Alves, ubicada en Bahía, la cual fue adquirida por el fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos, Mubadala Capital.