Donald Trump aseguró que no le preocupa la derrota de Viktor Orbán en Hungría + Seguir en









El republicano defendió la futura gestión del ganador Magyar, al creer que "va a hacer un buen trabajo". Sin embargo, consideró que Orbán "es un buen hombre".

Trump mostró su simpatía por el vencedor Magyar aunque describió a Orbán como "un buen hombre". Los Ángeles Times

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que no le preocupaba la derrota de Viktor Orbán en Hungría, tras las últimas elecciones que dejaron al candidato afuera del poder luego de 16 años. En ese sentido, el mandatario estadounidense recalcó que le cae bien el nuevo primer ministro, el conservador Peter Magyar.

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El conservador Péter Magyar derrotó este domingo a Viktor Orbán en las elecciones legislativas de Hungría y puso fin a los 16 años de gobierno del líder nacionalista, al conducir al partido Tisza hacia una supermayoría parlamentaria con capacidad para avanzar en reformas profundas.

Donald Trump aseguró que no le preocupa la derrota de Orbán Trump se pronunció sobre las elecciones húngaras al medio ABC News y recalcó, sobre la gestión de Magyar, que "cree que va a hacer un buen trabajo; es un buen hombre". A la vez, sostuvo que no sabía si habría cambiado algo el hecho de que él fuera a Hungría en lugar del vicepresidente JD Vance para hacer campaña a favor de Orbán.

Viktor Orban El republicano había respaldado a Orbán en los días previos a las elecciones, llegando incluso a intervenir brevemente en un mitin de campaña. Foto: EFE/EPA/MAX BRUCKER "Iba muy por detrás. No me involucré mucho en esta elección. Aunque Viktor es un buen hombre", sostuvo. El republicano había respaldado a Orbán en los días previos a las elecciones, llegando incluso a intervenir brevemente la semana pasada en un mitin de campaña en Hungría, cuando Vance llamó por teléfono a su jefe al subir al escenario.

Sin embargo, Orbán perdió el poder tras 16 años en el cargo, ya que los húngaros votaron en masa a favor de una línea proeuropea encabezada por su rival de centroderecha, Magyar. Diversas encuestas indicaron que el oficialismo enfrentaba un desafío inédito frente a la oposición, en unos comicios que muchos consideraron determinantes para el rumbo del país y su posicionamiento dentro de Europa.

Elecciones en Hungría: Viktor Orbán perdió el poder tras 16 años Con el avance del escrutinio y una tendencia irreversible, Tisza alcanzó 138 escaños sobre 199, por encima del umbral de 133 necesario para una mayoría de dos tercios, mientras que Fidesz quedó relegado a 54 bancas. La jornada además marcó un récord de participación, con niveles históricos en las urnas. La derrota representó un terremoto político en Europa central. Orbán, que gobernó Hungría desde 2010 con mayoría absoluta y se convirtió en una de las principales referencias de la derecha nacionalista europea, admitió públicamente el revés electoral y felicitó a su rival. La nueva mayoría abrió a Magyar la posibilidad de cumplir una de sus principales promesas de campaña: reconstruir el Estado de Derecho, revisar el andamiaje institucional impulsado por el oficialismo y avanzar con una nueva Constitución, además de modificar normas cuestionadas sobre libertad de prensa y otros derechos fundamentales.