Donald Trump defendió el operativo en Venezuela y adelantó el cierre de un "centro de torturas" en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , respondió a las críticas por el operativo militar en Venezuela , defendió la intervención como un éxito táctico y afirmó que el chavismo “cerrará el centro de torturas en Caracas” , tras la detención del líder Nicolás Maduro , a quien acusó de violencia sistemática y graves violaciones a los derechos humanos.

Trump habló públicamente luego de la operación y no ahorró elogios para el accionar de las fuerzas estadounidenses. Desde su mirada, la intervención logró sus objetivos centrales sin bajas propias y dejó al descubierto la fragilidad del gobierno chavista. En ese marco, sostuvo que la ofensiva fue “brillante” .

Durante su discurso, Trump detalló aspectos técnicos y estratégicos del ataque y subrayó su impacto inmediato en el país caribeño. “Es impresionante la operación que se hizo el sábado, no hubo muertos del lado estadounidense. La mayoría de los muertos fueron cubanos. Pudimos cortar la electricidad de todo el país, de toda Venezuela. Las únicas personas con luces tenían velas y lo agarramos por sorpresa a Maduro . Fue brillante a nivel táctico. El representante del Partido Demócrata tendría que poder decir que hicimos un buen trabajo”, afirmó.

El mandatario estadounidense insistió en que la intervención expuso prácticas represivas del chavismo que, según sus palabras, eran conocidas pero no enfrentadas con la contundencia necesaria. En ese sentido, volvió a cargar con dureza contra Maduro, a quien describió como “un hombre violento que torturó a muchísima gente”.

Trump fue más allá y aseguró que en Caracas funcionaba un espacio destinado a la tortura , del que responsabilizó directamente al líder chavista. “Maduro tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada. Torturó a muchísima gente” , sostuvo, al tiempo que cuestionó las manifestaciones de apoyo al dirigente detenido.

Según el presidente de Estados Unidos, muchas de las protestas a favor de Maduro fueron organizadas y financiadas por el propio régimen. “Contrataban y le pagaban a la gente para que fuera y protestara, es toda gente paga la que fue con los carteles de ‘Maduro Libre’. Cuando los periodistas le preguntaban, no sabían qué contestar. Era más lindo cuando la gente iba y llevaba sus propios carteles, no los que les dan en las protestas”, lanzó.

Un mensaje al Congreso y exhibición de poder militar

En un acto de retiro de miembros republicanos de la Cámara de Representantes, Trump aprovechó para reforzar su mensaje sobre el rol de Estados Unidos en el escenario internacional. Allí destacó que el país “volvió a probar que tiene el ejército más poderoso y feroz, el más feroz del mundo”.

“Nadie puede con nosotros, nadie podría haber hecho lo que hicimos nosotros, nadie tiene la calidad de nuestras armas”, concluyó, al presentar el operativo en Venezuela como una demostración de fuerza y capacidad militar, en medio de un escenario regional marcado por la tensión política y las repercusiones diplomáticas.