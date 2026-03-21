EEUU reportó una operación militar para liberar el estrecho de Ormuz

El detalle de la operación fue brindado por el CENTCOM y aseguraron haber eliminado los sitios de inteligencia iraní. Entre el arsenal utilizado, se emplearon bombas de más de 2 toneladas contra una instalación subterránea “fortificada”.

La escalada en Medio Oriente sigue tras cumplirse tres semanas desde el ataque en conjunto de EEUU e Israel en Irán el pasado 28 de febrero. El ejército de EEUU sostuvo este sábado que logró reducir la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz , luego de un bombardeo sobre una instalación subterránea donde, según Washington , se almacenaban misiles de crucero.

Desde el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper detalló el alcance de la operación a través de un mensaje difundido en X. Allí aseguró que el ataque no solo impactó sobre la infraestructura principal, sino también sobre componentes clave del sistema de vigilancia iraní.

“No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, aseguró Cooper.

También sostuvo que la habilidad de Irán para poner en riesgo la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto disminuida , y aseguró que “ no dejaremos de perseguir estos objetivos ”.

Cooper indicó que se emplearon bombas de 5.000 libras (más de 2 toneladas) contra una instalación subterránea “ fortificada ” localizada en la costa iraní.

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Más de 20 países anunciaron estar listos para contribuir al desbloqueo del estrecho de Ormuz

Más de 20 países anunciaron este sábado su disposición a contribuir sus esfuerzos para garantizar el paso seguro en el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada en Medio Oriente. La medida responde a una condena contundente a las acciones del régimen de Irán, tras limitar la navegación en esta ruta clave para el suministro de energía a escala global.

En un comunicado conjunto, los firmantes —principalmente europeos, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin— subrayaron la importancia estratégica del Estrecho ante los recientes ataques a buques y a infraestructuras civiles atribuidos a Teherán.

“Expresamos nuestra disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del Estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que están participando en la planificación preparatoria”, señalaron las naciones firmantes en un comunicado conjunto.