El papa Francisco continúa con problemas de salud: "No me he recuperado"

papa francisco 5.jpg El papa Francisco continúa con problemas de salud. AFP

Al comienzo de la audiencia, Jorge Bergoglio sostuvo: "Aún no me he recuperado y por eso no puedo leer bien mi mensaje". De esta manera, producto de su resfriado, necesitó de la ayuda del monseñor Ciampanelli, quien terminó de leer su discurso.