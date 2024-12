El papa Francisco criticó las políticas de ajuste a la educación: "Es criminal"

El Papa Francisco criticó este viernes a los planes de ajuste en educación . " Es un suicidio programado de un país", advirtió y llamó a los argentinos a no dejarse engañar de posturas ideológicas que pueden terminar " engendrando monstruos" .

En una extensa entrevista, el Sumo Pontífice lanzó una seria advertencia sobre los planes económicos que ajustan a la educación y a la cultura. " Es un suicidio programado de un país . No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo de un país, es criminal ", advirtió.

Las advertencias no quedaron allí. En particular, alertó sobre algunas posturas ideológicas. En una entrevista para el Canal Orbe 21, Francisco envió un mensaje a los argentinos: “¡Al gran pueblo Argentino, salud! Que sigan luchando, que se defiendan de las ideologías y no se dejen engañar, que luchen por sus derechos”.