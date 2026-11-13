El viaje del príncipe Guillermo y el heredero Jorge a Barcelona para ver al Aston Villa desató el debate en el Reino Unido

Un momento en familia terminó bajo la lupa por una tradición de seguridad que busca proteger la continuidad de la Corona.

Guillermo y Jorge en el palco, siguiendo un encuentro de la fase de liga de la Champions League.

El príncipe Guillermo y su hijo mayor, Jorge, protagonizaron una escapada futbolística que generó repercusiones . El 3 de noviembre viajaron a Barcelona para presenciar el partido entre el Aston Villa y el FC Barcelona por la Champions League.

La particularidad no estuvo solamente en la presencia de dos integrantes de la familia real en las tribunas: ambos compartieron un vuelo comercial de British Airways.

La decisión llamó la atención porque padre e hijo ocupan los dos primeros lugares en la línea de sucesión al trono británico. Guillermo es el heredero directo del rey Carlos III, mientras que Jorge, de 13 años, se ubica inmediatamente detrás de él. Durante décadas, la monarquía procuró evitar que dos sucesores directos viajaran juntos en un mismo avión.

La tradición busca evitar que un accidente aéreo pueda afectar simultáneamente a varios integrantes de la línea sucesoria. Si dos personas con posibilidades directas de ocupar el trono viajan en el mismo avión, una tragedia podría alterar de manera drástica la continuidad de la monarquía. Por eso, históricamente se procuró que los herederos directos utilizaran aviones diferentes cuando alcanzaban cierta edad.

Graham Laurie, antiguo piloto de la familia real británica, explicó que Guillermo dejó de viajar en el mismo avión que sus padres cuando cumplió 12 años. En declaraciones, recordó que hasta ese momento compartían los vuelos familiares, pero que después se dispuso que el entonces príncipe viajara en otra aeronave.

El antecedente permite entender por qué el viaje a Barcelona generó comentarios. Jorge cumplió 13 años en julio de este año y ya superó la edad a partir de la cual su padre había empezado a viajar separado de sus progenitores.

La regla, de todos modos, no se aplica de manera automática. En 2014, cuando Jorge tenía apenas nueve meses, la reina Isabel II autorizó que Guillermo y Kate Middleton viajaran con él durante una gira oficial por Australia y Nueva Zelanda. Esa decisión mostró que la tradición podía flexibilizarse con una autorización.

Del protocolo estricto a los vuelos comerciales: el cambio de estilo en la monarquía británica

Otro punto que despertó interés fue el medio de transporte elegido. En vez de un avión privado o una aeronave oficial, Guillermo y Jorge viajaron en un servicio comercial de British Airways. Los registros difundidos por pasajeros los mostraron a bordo del mismo avión y compartiendo el trayecto con otros viajeros.

La elección se alejó de la imagen habitual de los viajes oficiales de la familia real, que suelen organizarse con vuelos privados, aviones militares o servicios especialmente coordinados. Esas alternativas permiten adaptar horarios, reforzar la seguridad y cumplir agendas con múltiples compromisos.

Los integrantes de la monarquía también abordaron vuelos comerciales en distintas ocasiones. Guillermo viajó de Nueva York a Washington en 2014 para reunirse con el entonces presidente estadounidense Barack Obama. Kate Middleton también fue vista en servicios regulares, entre ellos un vuelo de British Airways desde Rotterdam a Londres en 2016.

Del fanatismo alusivo al palco: la debilidad del príncipe Guillermo por el Aston Villa

El motivo del viaje fue una de las grandes pasiones de Guillermo: el fútbol. El príncipe es hincha del Aston Villa, club de Birmingham al que sigue desde hace años. En distintas apariciones públicas habló de su vínculo con el equipo y de la importancia que tiene para él como aficionado.

El encuentro frente al Barcelona, disputado el martes 3 de noviembre en el Spotify Camp Nou, le permitió compartir esa afición con Jorge, que también acompañó a su padre en la tribuna. La visita se desarrolló durante las vacaciones escolares del joven, que estudia en Eton College. Antes del partido, el FC Barcelona les dio la bienvenida a través de sus canales oficiales y destacó la presencia de ambos en el estadio.