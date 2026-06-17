Elecciones en Colombia: el tigre, el saludo militar y el K-pop como algunos símbolos de campaña

Los candidatos presidenciales se enfrentarán en el balotaje el fin de semana. Cada uno adoptó un tono de campaña marcado, apelando a símbolos y figuras de sus votantes, en algunos casos más conservadores y otros más idealistas.

De la Espriella y Cepeda se enfrentarán el próximo domingo para que Colombia elija a su próximo presidente.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el próximo domingo, donde se enfrentarán en el balotaje el candidato de derecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista, y amigo del actual presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda . Ambos apelan a símbolos sociales para generar simpatía entre los votantes: en el caso del primero, su figura apela al saludo militar, la imagen de un tigre y la camiseta de la selección de fútbol mientras el segundo se enfoca en el K-pop.

Sin experiencia en cargos públicos, de la Espriella puede convertirse en el presidente que ponga fin al primer gobierno de izquierda en Colombia, con un discurso de mano dura que apela al patriotismo y la milicia , en un país con más de 6 décadas de conflicto armado interno.

De profesión, comerciante y abogado, el ultraderechista se convirtió en una figura casi teatral ante su rival , Cepeda, que apostó por los jóvenes amantes del pop surcoreano para dinamizar su campaña.

Cada vez que De la Espriella termina una intervención lleva su mano derecha al ceño, la baja rápidamente y grita "¡Firme por la patria!" . Si bien no tiene formación militar, esto inspiró a sus seguidores a copiar el gesto y hasta cuenta en sus actos con la presencia de militares retirados vestidos de camuflado, que se forman cuando suena el himno nacional.

De la Espriella se luce con la camiseta oficial de la selección y muchos de sus simpatizantes votaron en la primera vuelta vistiendo igual.

Además, quiere eliminar el tribunal especial nacido del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016 para juzgar los peores crímenes de la guerra, al que la derecha considera sesgado en contra de los militares. En sus discursos resalta la labor de los soldados y asegura que si es elegido presidente su acto de investidura será en un batallón.

Inspira "pasión, emoción, respeto. Nosotros hemos sido los que colocamos la sangre en este país", sostuvo el sargento retirado del ejército José Espinosa en diálogo con AFP. Una comisión surgida del pacto con las FARC calculó que al menos 403.000 miembros de la fuerza pública fueron víctimas durante el conflicto armado.

IVAN CEPEDA 1500 Cepeda, por su parte, apeló al voto joven y amante del pop surcoreano. Gentileza CNN en Español

El tigre, el K-pop y la camiseta de fútbol

Según la página web de De la Espriella, el apodo de "El Tigre" surgió de una declaración del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). El líder de la derecha colombiana, que apoya al ultraderechista tras la derrota de su partido en primera vuelta, afirmó en 2024 que Colombia necesitaba "un tigre" o "una tigresa" como presidente.

De la Espriella asumió esa imagen como propia, algo que también se vio en líderes de otros países como Donald Trump con el Águila en EEUU o Javier Milei como un León en la Argentina.

Por último, la camiseta amarilla de la selección de fútbol se volvió un símbolo en disputa y en el marco del Mundial 2026, De la Espriella y sus seguidores la usaron en campaña ante la molestia de la izquierda, que lo acusó de apropiarse de un signo nacional.

Muchos de sus simpatizantes votaron en la primera vuelta vistiendo camisetas con los nombres de estrellas como James Rodríguez y Luis Díaz. En un intento por desligar la prenda de la derecha, Petro y algunos ministros también la usaron.

Por último, de la mano de Cepeda, su principal inspiración para ganar votos llegó desde el otro lado del Pacífico con una campaña sobria, al punto de ser considerada aburrida por algunos expertos, que apuntó a los 'k-popers', fanáticos de la música surcoreana K-pop que mueve a millones de personas en el mundo.

El gesto simbólico del senador es el corazón coreano: cruzar la punta del dedo índice y el pulgar para formar un pequeño corazón. Generalmente jóvenes de la generación Z, los k-popers se organizaron para apoyar las propuestas del filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años, con bailes, pancartas y videos con canciones de BTS y otras bandas.