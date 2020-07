Elon Musk es ahora más rico que Warren Buffett

Las acciones de esta firma ubicada en Palo Alto, California, Estados Unidos, aumentaron 269% en lo que va del año y hace pocas semanas superó ampliamente las expectativas de los analistas en el segundo trimestre en cuanto a la entrega de autos a pesar de que el sector económico resultó grave golpeado por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Con estos números, este magnate pasó a Buffett, de 89 años, quien tiene un total de u$s 87.300 millones y en los últimos días realizó donaciones por u$s 2.900 millones en acciones de Berkshire Hathaway a organizaciones benéficas, al tiempo que entregó cerca de más de u$s 37.000 millones de acciones de esta empresa desde 2006.

Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft Corp., y los cofundadores de Google, Larry Page y Brin, también superaron a uno de los mayores inversionistas del mundo en el listado de ricos, según Bloomberg.

Por otro lado, Musk aseguró desde su cuenta de Twitter que uno de sus proyectos más preciados y que cuenta con mayores inversiones, Neuralink, mostrará novedades a finales del mes de agosto.

Neuralink tiene como objeto conectar el cerebro de los humanos a una computadora para mantener a una persona actualiza sobre el avance de la inteligencia artificial.