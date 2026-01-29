Impactante video: un conductor escapó de la muerta en Indonesia segundos antes de quedar sepultado por un alud + Seguir en









La cámara del vehículo registró el momento en que un trabajador logró salvar su vida al abandonar la unidad justo antes de un deslizamiento de tierra en una mina de níquel.

El momento en el que el alud comienza a acercarse al camión. El conductor logró escapar a tiempo.

Un dramático episodio ocurrido en una mina de níquel de Halmahera Oriental, en Indonesia, quedó registrado por la cámara instalada dentro de un camión de trabajo y se viralizó en las últimas horas. Las imágenes muestran cómo un operario logró salvarse por apenas unos segundos de quedar sepultado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba tareas dentro del yacimiento.

En el video, se observa al trabajador dentro del camión cuando la ladera comienza a ceder de manera repentina. En cuestión de instantes, el hombre reacciona, abre la puerta y se arroja hacia el exterior del vehículo, justo antes de que una enorme masa de tierra y barro cubra por completo la cabina.

La secuencia refleja la magnitud del derrumbe y la rapidez con la que se desarrolló el evento, sin margen para maniobras ni advertencias previas. El camión quedó totalmente enterrado, lo que da cuenta del riesgo extremo al que estuvo expuesto el trabajador.

camión-indonesia Según informaron medios locales, el deslizamiento afectó a varios empleados de la mina. Como consecuencia del alud, tres trabajadores quedaron sepultados: dos de ellos fallecieron y uno continúa desaparecido, mientras avanzan las tareas de búsqueda y rescate en la zona.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del derrumbe y evaluar las condiciones de seguridad en el yacimiento, en una región caracterizada por terrenos inestables y fuertes precipitaciones. El caso volvió a poner en foco los riesgos laborales en la actividad minera y la importancia de los protocolos de prevención ante fenómenos naturales imprevisibles.

