Italia en emergencia extrema: desembarcan 7.000 migrantes en un solo día

El párroco abrió las puertas de su iglesia para suministrar agua y comida a quienes llegan de África porque el sistema está colapsado y no hay capacidad para asistir a la flota de barcos que atracan a diario. “ La Cruz Roja tiene provisiones , pero si llegan estos números imponentes con un promedio de 3.400 al día, y hasta se pelean entre ellos por el agua, todos estamos en alerta ”, dijo el obispo consternado.

cruz roja en Venezuela Cruz Roja. Twitter.

Meloni: detener las partidas

La situación es explosiva, con boom de desembarcos en pocas horas que pone en dificultad la estrategia del gobierno de ultraderecha de la Primera Ministra Giorgia Meloni ante la grave crisis de migrantes.

“La cuestión no es cómo solucionar el problema una vez que ya han cruzado el Mediterráneo, sino detener las llegadas a Italia con respuestas concretas en el lugar desde donde parten", así la Premier Meloni se refirió a Europa pidiendo ayuda e intervención para impedir que los barcos zarpen y partan desde África.

giorgia meloni NA REUTERS Ciro De Luca.jpg Giorgia Meloni. REUTERS Ciro De Luca

Salvini: “Los últimos desembarcos son un acto de guerra, hay una organización atrás”

“Cuando llegan 120 barcos de una sola vez no se trata de un episodio espontáneo, sino de un acto de guerra. Para la sociedad italiana esto es un colapso, no es sólo un problema de Lampedusa", así respondió el Viceprimer Ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, al ser consultado sobre los últimos desembarcos en Sicilia. Y agregó: “Estoy convencido de que hay una organización atrás de este éxodo. Hablaremos de esto con calma dentro del gobierno italiano, la inteligencia ya está investigando en el lugar, pero no podemos seguir asistiendo más a otras escenas similares como estas", concluyó el líder de la extrema derecha italiana.

Cifras en 2023

Lampedusa se convirtió en un caso de gobierno con récord absoluto de desembarcos en lo que va del año: más de 9.200 barcos atracaron en la isla transportando a bordo aproximadamente 124 mil inmigrantes provenientes en su mayoría de África Subsahariana, algunos de los migrantes son menores no acompañados, huyen del hambre, otros de eventos extremos producto del cambio climático como inundaciones en Libia, terremotos en Marruecos, y otros de causas políticas como golpes de estado en Nigeria, guerra civil en Sudán, etc.

Ante un cuadro que se pronostica en severa evolución, el gobierno italiano proclama a la Unión Europea que debe ocuparse de África.