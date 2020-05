Italia: cómo renace la ciudad que fue el centro de la pandemia

PAG24-2.JPG

Ya no hay limitaciones para salir, todos los negocios están abiertos aunque hasta el inicio de junio no se podrá viajar fuera de la región. Claro está que deben cumplir con los requisitos sanitarios. El uso de barbijos sigue siendo obligatorio para circular tanto en el transporte como en las calles, incluso para hacer ejercicios en los parques. Los comercios, como supermercados, deben restringir la cantidad de personas en su interior. Los bares y restoranes atienden con el 30% de las mesas habilitadas. En Citta Alta, una especie de ciudadela sobre una colina que emerge en medio de la ciudad, hay un cupo de personas para su ingreso. En las calles se debe mantener una distancia de 1,5 metros entre las personas. “La gente ya por reflejo, cuando ve venir a alguien que puede pasarle cerca, se cruza de vereda o se corre para no tener contacto. Hay mucho miedo a contagiarse y eso va durar por mucho tiempo”, explicó a Ámbito Financiero, Fernando, un argentino que reside en la ciudad desde hace más de 20 años.

PAG24-1.JPG

La buenas noticias continúan. El turismo volverá a estar permitido en pocos días más, tanto dentro de la península como intraeuropeo. Las playas cercanas están siendo habilitadas por lo que se espera una concurrencia masiva en el verano que se aproxima.

Mientras esto sucede, la región de Lombardía sigue acumulando más del 40% de los contagios diarios que se siguen computando. Claro que lejos están del pico de un mes atrás. El descenso de casos continúa, igual referido a las muertes. La península llegó a tener 1.000 decesos diarios (acumula más de 32.000 en todo el país) pero esa cifra bajó a cerca de 100 los últimos días. Sigue siendo un número elevado comparado, por ejemplo, con los que registra la Argentina, pero son distintos tiempos. Están saliendo del infierno.