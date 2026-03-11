Quién era Jason Hughes, el profesor que murió por una "broma" de sus alumnos

La esposa de la víctima pidió públicamente que se retiren los cargos contra los estudiantes involucrados, destacando que no fue un acto malicioso.

Jason Hughes era conocido por su cercanía con los alumnos y su dedicación en actividades extracurriculares y deportivas.

Durante la noche del viernes, Jason Hughes , profesor de matemáticas de Estados Unidos , murió al intentar sorprender a sus alumnos que le hacían una "broma".

Un grupo de cinco adolescentes llegó a su casa con rollos de papel higiénico y comenzó a cubrir los árboles del patio. La víctima de 40 años , que conocía personalmente a los jóvenes, salió de su vivienda, pero el suelo resbaladizo por la lluvia hizo que se tropezara y cayera a la calle justo cuando los estudiantes intentaban escaparse en sus vehículos.

En ese momento, Jayden Ryan Wallace , de 18 años, lo atropelló accidentalmente con su camioneta, causándole heridas fatales . Hughes fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció poco después.

Los otros cuatro implicados (Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años) enfrentan cargos menores relacionados con allanamiento y arrojar basura ; mientras que Wallace fue acusado de conducción imprudente y homicidio vehicular en primer grado , un delito grave según la legislación de Georgia y por el que puede enfrentarse a entre 3 y 15 años de prisión. A continuación, conocé los detalles.

Jason Hughes dedicó más de 15 años a la docencia , comenzando su carrera en el condado de Gwinnett antes de trasladarse a Gainesville en busca de una comunidad más cercana.

Se dedicaba a enseñar matemáticas en la North Hall High School, pero también lideraba el equipo de golf, acompañaba a los estudiantes en actividades deportivas como fútbol americano y béisbol, y organizaba grupos de estudio bíblico para fomentar la integración entre alumnos.

También era conocido por su enfoque pedagógico, basado en la confianza y el respeto mutuo. Además, participaba activamente en eventos extracurriculares, tutorías y actividades familiares, junto a su esposa Laura, también profesora de matemáticas, con quien compartía la crianza de sus dos hijos, Owen y Luke.

jason hughes

La reacción de la comunidad educativa

La muerte de Hughes provocó una gran conmoción. Inmediatamente se organizaron memoriales frente a la escuela, con flores, mensajes de despedida y expresiones de apoyo a su familia. La colecta lanzada para ayudar a su esposa e hijos superó los 136.000 dólares.

escuela hughes

Desde el distrito escolar destacaron su compromiso, describiéndolo como un "esposo amoroso, un padre devoto, un apasionado docente, mentor y entrenador querido y respetado por estudiantes y colegas", según detalla "Boston.com".

Laura, la pareja de Hughes, que también es profesora en el mismo instituto, pidió públicamente que se retiren los cargos contra el joven conductor. "Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes", expresó en declaraciones al New York Times.

jason hughes1

Además, sus seres queridos difundieron un comunicado en el que remarcaron que la víctima "conocía y apreciaba a los cinco estudiantes implicados y que procesarlos iría en contra de su vocación de ayudar a los jóvenes".

Según declaró Matt Williams, amigo del docente, a "ABC News", Wallace y el profesor eran muy cercanos. "Esto no fue un acto malicioso", detalló.

Sin embargo, la decisión final sobre el futuro judicial de los involucrados quedará en manos del fiscal Lee Darragh.