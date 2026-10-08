Las obras más destacadas de Anne Carson que la llevaron a ganar el premio Nobel de Literatura 2026

La Academia Sueca premió a la ensayista, poeta y traductora canadiense por su forma de mezclar la mitología griega con la escritura actual.

Autora de obras como "Autobiografía de Rojo", Carson revolucionó la forma de escribir en las últimas décadas.

La Academia Sueca anunció que la poeta y ensayista canadiense Anne Carson se convirtió en la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 . El jurado destacó "su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

Con este logro, Carson se convierte en la segunda autora canadiense en llevarse el Nobel de Literatura , después de Alice Munro. Así, consolida una carrera impecable basada en la experimentación, el juego con el lenguaje y el cruce entre diferentes géneros.

Nacida en Toronto en 1950, Carson es poeta, ensayista, traductora y profesora universitaria . Su amor por la antigüedad clásica empezó desde muy temprano. En 1981 presentó su tesis doctoral, Odi et Amo Ergo Sum, sobre la poeta griega Safo, y desde entonces nunca dejó de combinar el mundo antiguo con el actual.

En sus libros es muy común ver a personajes de la mitología o filósofos de la Antigua Grecia charlando o conviviendo con escritores modernos como Virginia Woolf o Paul Celan.

Además de su producción escrita, sus colaboraciones con el teatro, la ópera y la danza le valieron reconocimientos internacionales previos, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020.

Las obras de Carson que la llevaron al Nobel 2026

Su producción literaria incluye desde ensayos y poemas hasta diarios de viaje y guiones que esquivan las etiquetas comunes:

Eros, el dulce-amargo (1986)

Un ensayo muy accesible donde explora qué es el amor y el deseo para los antiguos griegos y cómo fue cambiando esa idea con los siglos. Carson plantea que las ganas de aprender y el placer de leer o escribir funcionan igual que el enamoramiento.

Autobiografía de Rojo (1998)

Su obra más famosa. Es una novela escrita en verso que se basa en un mito griego sobre Gerión, un monstruo rojo con alas. En la versión de Carson, Gerión es un chico moderno y tímido que sufre por amor y hace un viaje por el mundo que lo trae, entre otros destinos, a la Argentina.

La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos (2001)

Un libro muy directo e irónico sobre cómo fracasó su propio matrimonio. Divide la historia en 29 "tangos" para mostrar que una relación de pareja se baila de a dos de principio a fin, combinando momentos íntimos con ideas de grandes filósofos.

Red Doc (2013)

Es la continuación de Autobiografía de Rojo. Los personajes ya son adultos y se reencuentran para viajar entre glaciares, volcanes y hospitales psiquiátricos. Este libro mezcla poesía, formato de guión y recuerdos autobiográficos.

Tipos de agua: el Camino de Santiago (2018)

Un libro corto donde cuenta su experiencia haciendo la famosa caminata del Camino de Santiago en España. A través de notas de viaje y reflexiones, aprovecha el recorrido físico para pensar sobre el pasado, la memoria y el deseo.