Realeza europea: quién fue el noble más trabajador en 2025 y qué puesto ocupa la reina Máxima

Un estudio analizó las agendas públicas, actos institucionales y demás trabajos de la realeza europea durante 2025, considerando a la corona de España, Noruega, Bélgica, Gran Bretaña y Holanda , entre otras. Allí arrojó un ranking de quienes son las personalidades más laboriosas, incluyendo a la reina argentina Máxima de Holanda.

El análisis fue elaborado por la web UFO NO MORE , especializada en analizar anualmente las agendas públicas de los royals y muestra quiénes fueron los que más trabajaron en los últimos 12 meses.

Un total de 27 figuras fueron jerarquizadas entre los que más participaron en actividades de carácter público y también privadas. El sondeo contabilizó los días de trabajo y no el número de compromisos en cada uno de ellos.

La primera posición en 2025 queda para Felipe VI de España, quien acumuló 192 días activo. Entre los meses que más se dejó ver públicamente, destaca el mes de junio, con 24 compromisos, seguido de cerca por octubre, con 20.

La Familia Real española en su conjunto trabajó 216 días. Al mismo tiempo, la reina Letizia, aunque ocupa el puesto número ocho de la clasificación, es la mujer que más jornadas de trabajo protagonizó en 2025, con 121 .

2) Mónaco

El segundo puesto de la clasificación lo ocupa Alberto de Mónaco, con 165 días en activo, 43 días menos que en 2024. En un año marcado por las celebraciones por su vigésimo aniversario en el trono, el jefe de la Casa Grimaldi redujo su agenda.

Por su parte, su esposa, la princesa Charlene, completó 72 días de actividad pública, frente a los 69 del pasado ejercicio. Además, en 2025, los príncipes Jacques y Gabriella acompañaron a sus progenitores en 16 jornadas.

3) Noruega

El tercer lugar del podio lo cierra el príncipe Haakon de Noruega, en la misma posición por segundo año consecutivo. El heredero nórdico dio un paso al frente en los últimos años tras la decisión del rey Harald de reducir su agenda y ceder el protagonismo a su hijo, aunque sin abdicar.

En 2025 acumuló 156 días de trabajo, uno más que en 2024. Por su parte, el monarca noruego, que en febrero cumple los 89 años, trabajó en 108 jornadas.

4) Bélgica

El cuarto lugar lo ocupa el rey Felipe de Bélgica, con 139 días trabajando. Por su lado, la reina Matilde, con 108, desciende hasta la posición número 17.

5) Suecia

En la quinta posición se encuentra el rey Carlos Gustavo de Suecia, con 131. Su esposa, la reina Silvia de Suecia, ocupa la posición número 19 con 98 días trabajados. Su primogénita y heredera al trono, la princesa Victoria de Suecia, ocupa el noveno puesto con 119 días trabajados. Así, se convierte en la segunda mujer royal más trabajadora, por detrás de la reina Letizia.

Máxima-Zorreguieta.jpg Máxima se encuentra en el undécimo con 116 días, mientras su marido Guillermo de Holanda ocupa el séptimo puesto, con 122 días.

6) Gran Bretaña

Entre la familia real británica, el primero es el príncipe Eduardo, con 131 días trabajados. El análisis no estudia las agendas de los reyes Carlos III y Camila, así como los de la princesa Ana. Pero de estar presentes en este listado, estarían por delante del duque de Edimburgo.

El heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, está en la posición número 14, con 109 días trabajados. Por su parte, Kate Middleton se encuentra en el puesto número 25, con 52.

Aunque su agenda de 2025 se llenó más luego de anunciar que su cáncer estaba en remisión, la princesa de Gales aún no se recuperó por completo, por lo que continúa en las últimas posiciones del ranking, solo por delante de Estefanía, la actual Gran Duquesa de Luxemburgo, y de María Teresa de Luxemburgo.

7) Holanda

El rey Guillermo de Holanda ocupa el séptimo puesto, con 122 días trabajados mientras la reina Máxima, se encuentra en el undécimo con 116. La heredera Amalia de Holanda, aunque cada vez está teniendo más presencia pública en actos oficiales, solo ha participado en ellos 18 días.