María Corina Machado habló tras la captura de Nicolás Maduro: "Venezolanos, llegó la hora de la libertad"

La líder opositora quiso llevar tranquilidad a la población, en medio de un clima de alta tensión. "Los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo", sostuvo.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado rompió el silencio hoy luego de la anunciada captura de Nicolás Maduro y su espoesa por parte de EEUU . Con un mensaje tranquilizador hacia el pueblo venezolano, y en medio de un clima de alta tensión y preocupación, les comunicó que "llegó la hora de la libertad" y los llamó a movilizarse.

" Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio", recordó sobre las últimas elecciones en el país.

Como mensaje esperanzador, sostuvo que "hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS".

El mensaje fue dedicado a aquellos venezolanos "dentro de nuestro país" como también a quienes "están en el exterior": "Los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

Maria Corina Machado Edmundo González Urrutia.jpg El mensaje fue dedicado a aquellos venezolanos "dentro de nuestro país" como también a quienes "están en el exterior".

Por qué María Corina Machado no puede ser la sucesora de Nicolás Maduro

Una de las primeras hipótesis que comenzó a ser discutida sobre el futuro del país latinoamericano es que sea María Corina Machado, líder del partido opositor Vente Venezuela y reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, la sucesora de Nicolás Maduro. Su nombre surge por pertenecer al binomio que reclama haber ganado las elecciones presidenciales que se realizaron el domingo 28 de julio de 2024, en medio de fuertes denuncias de fraude por parte del régimen de Maduro.

Más allá del la problemática de la reorganización democrática en Venezuela, cabe destacar que Corina Machado no podría ser la sucesora de Maduro ya que la líder opositora se presentó como candidata a vicepresidenta y, en todo caso, quien debiera tomar el mando es su compañero de fórmula, Edmundo González Urrutia.

Durante la ceremonia del premio Nobel de la Paz, realizada semanas atrás en la ciudad europea de Oslo, Corina Machado reafirmó su deseo de asumir como segunda del Poder Ejecutivo venezolano: “Yo voy a estar donde el pueblo de Venezuela ya decidió cuando eligió de manera abrumadora como su presidente a Edmundo González Urrutia, quien me ha pedido que asuma la responsabilidad de ser vicepresidenta de Venezuela".