Más de 100 científicos piden declarar el cambio climático como una "emergencia sanitaria mundial"

Un informe de 146 investigadores de más de 30 países advierte sobre el aumento de las muertes vinculadas al calor extremo y los riesgos asociados a las alteraciones del ciclo del agua. También señala la falta de financiamiento para adaptar los sistemas sanitarios.

Un total de 146 investigadores de distintas disciplinas, procedentes de más de 30 países, presentaron un informe en donde exigen que el cambio climático sea reconocido como "una emergencia sanitaria mundial". El documento académico pone el foco sobre el aumento de las muertes y las enfermedades asociadas al calentamiento global, y advierten las medidas internacionales siguen siendo insuficientes para contener sus efectos.

La advertencia surge del décimo informe The Lancet Countdown , elaborado por investigadores del University College London (UCL) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El trabajo analizó 54 indicadores relacionados con el impacto del cambio climático en la salud y las medidas implementadas para hacer frente a sus consecuencias.

Entre los aspectos evaluados por estudio, figuran la disponibilidad de agua, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector sanitario, el financiamiento de investigaciones sobre salud y clima, la actividad legislativa y la mortalidad asociada a las altas temperaturas.

Uno de los datos centrales del informe es que, entre 2016 y 2023 , el calor extremo estuvo vinculado con un promedio de 540.800 muertes anuales. De ese total, el 68% se atribuyó al cambio climático . Según el estudio, esto equivale a cerca de 3 millones de fallecimientos relacionados con la crisis climática durante el período analizado.

Las consecuencias también alcanzan a la actividad económica. Las olas de calor reducen la capacidad productiva y, solo en 2025, provocaron pérdidas estimadas en u$s1.07 billones en ingresos potenciales para la economía mundial.

Entre 2016 y 2023, el calor extremo estuvo vinculado con un promedio de 540.800 muertes anuales.

A su vez, los investigadores advierten que el calentamiento global está modificando el ciclo del agua y favoreciendo fenómenos meteorológicos extremos. Estas alteraciones afectan los medios de vida, las cadenas de suministro de alimentos y los sistemas de saneamiento.

El informe estima que, durante el último año analizado, el 51,8% de la superficie terrestre mundial atravesó condiciones de sequía extrema durante al menos un mes. El fenómeno, además, se aceleró durante la última década: el territorio afectado creció a un ritmo más de siete veces superior al registrado entre 2006 y 2015.

En el otro extremo de los fenómenos naturales, las precipitaciones extremadamente intensas también ganaron terreno. La superficie terrestre afectada anualmente por lluvias de esta magnitud pasó del 14,8% entre 2006 y 2015 al 17,2% entre 2016 y 2025.

Las sequías y las lluvias extremas también pueden producirse de manera simultánea, con consecuencias sobre los ciclos hidrológicos. Desde 2003, el 43% del planeta experimentó una disminución a largo plazo en el almacenamiento de agua, mientras que en el 37% se registró un aumento.

La respuesta de los Estados no alcanza

El informe también identifica avances en la respuesta al cambio climático. En 2025, la inversión mundial en energía limpia alcanzó los u$s2,1 billones, un incremento interanual del 7,2%. El monto superó en un 82% los u$s1,16 billones destinados a los combustibles fósiles.

En materia sanitaria, 54 de los 195 Estados miembros de la OMS ya cuentan con un plan nacional para adaptar sus servicios de salud al cambio climático. Además, desde el año 2000, la cantidad de leyes nacionales que abordan tanto el cambio climático como la salud se multiplicó casi 50 veces.

También creció el financiamiento de las investigaciones sobre salud y cambio climático: pasó de u$s 42 millones en 2016 a u$s 316 millones en 2024.

Sin embargo, los investigadores advierten que los avances no resuelven la brecha entre los recursos disponibles y el financiamiento necesario para adaptar los sistemas sanitarios a los efectos del calentamiento global.

Las estimaciones preliminares del informe indican que los países en desarrollo necesitan al menos u$s 3.300 millones anuales para adaptar sus servicios de salud.