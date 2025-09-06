Histórico: se celebró evento oficial de católicos LGBT en el Vaticano

Más de 1.300 personas cruzaron la Puerta Santa de San Pedro con los colores del orgullo, situación sin precedentes en la Iglesia Católica.

La transformación en la que está envuelta la doctrina de la Iglesia Católica se expresa de forma cada vez más vertiginosa. Es así que este sábado se celebró por primera vez en su historia un evento dedicado a la comunidad LGBT , que tuvo lugar en una ceremonia en el Vaticano.

Más de 1.300 personas, entre miembros de la comunidad o madres y padres de personas LGBT, se reunieron en la Plaza San Pedro con los colores del orgullo expuesto en pancartas, cruces y remeras, bajo la consigna "Dios es amor".

Si bien no se trató estrictamente de un Jubileo, como las masivas procesiones de la Juventud y de los Pobres, las autoridades del catolicismo respaldaron la iniciativa y la incluyeron dentro de la agenda oficial. "Nadie tiene que sentirse excluido" , señaló en ese marco el vicepresidente de los obispos italianos, Francesco Savino , quien consideró "necesario liberarse de los prejuicios".

Según remarcó el propio Savino, el Papa León XIV aprobó la celebración y le pidió que "vaya a celebrar este Jubileo de las asociaciones que se ocupan de estos hermanos y hermanas".

Papa León XIV inauguró el Borgo Laudato 'si

En el Castel Gandolfo, el Papa León XIV abrió el proyecto con perspectiva ecológica Borgo Laudato si', que se extenderá sobre 55 hectáreas de terreno -pertenecientes a las Villas Pontificias- en donde se desarrollará un sistema agrícola basado en los principios de la ecología integral.

"Somos criaturas entre las criaturas, y no creadores”, señaló en su última homilia, en donde pidió transformar la naturaleza en un lugar de “cercanía”, que “no puede no hablarnos de Dios”. “Todo ha sido sabiamente ordenado, desde el principio, para que todas las criaturas concurran a la realización del Reino de Dios. Cada criatura tiene un papel importante y específico en su proyecto, y cada una es ‘cosa buena’, como subraya el Libro del Génesis”, añadió.