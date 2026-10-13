El Gobierno condicionó la visita de León XIV a su recuperación y espera novedades: "Queremos que esté bien"

Adrián Ravier señaló que aguardarán al Vaticano antes de comunicar definiciones sobre el viaje previsto para noviembre. Cancillería mantendrá contacto permanente con la Santa Sede.

El Papa fue operado y tiene prevista su llegada a la Argentina para el 8 de noviembre.

El Gobierno dejó abierta la posibilidad de cambios en la visita del papa León XIV a la Argentina , después de que la operación a la que fue sometido en Roma determinara que le extrajeron un tumor cancerígeno del pulmón El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el deseo de recibir al Pontífice queda sujeto a su recuperación y que esperarán nuevas precisiones del Vaticano.

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“La verdad que, más allá del deseo de tener esa fiesta recibiendo al Papa, la prioridad es su salud, con lo cual lo que queremos es que esté bien y esperaremos novedades para comunicar ”, expresó el funcionario.

Sus declaraciones introdujeron cautela sobre el viaje previsto para el 8 de noviembre , aunque no anunció una suspensión ni confirmó modificaciones en el cronograma.

Consultado por los resultados de los estudios realizados durante la intervención, el vocero explicó que la información disponible al momento de la conferencia de prensa indicaba que la cirugía había sido exitosa y que la gira seguía en pie.

“En la conferencia de prensa la información que teníamos es que la operación había sido un éxito y sabíamos por el vocero del Vaticano que no había modificaciones a los planes de venir a Sudamérica, no solo a la Argentina ”, señaló.

Ravier ratificó el acompañamiento del presidente Javier Milei y del Gobierno al pontífice. También manifestó la disposición a adaptar las actividades para facilitar su llegada. “Por supuesto, la agenda se podrá modificar para hacer posible la llegada del Papa”, sostuvo.

Ante la consulta sobre las comunicaciones con la Santa Sede, indicó que el canciller Pablo Quirno estará en contacto permanente. Las próximas definiciones, según planteó, dependerán de las novedades sobre la salud de León XIV.

El papa León XIV fue operado con éxito para extirparle un nódulo pulmonar y ya se encuentra en su habitación.

La operación y el viaje previsto para noviembre

El pontífice fue intervenido en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar. Según el parte difundido por la Santa Sede, la cirugía se realizó mediante una técnica videoasistida y se retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El examen histológico efectuado durante la operación confirmó que la lesión correspondía a un adenocarcinoma pulmonar. Tras el procedimiento, informado como exitoso, el Papa regresó a su habitación y permanece bajo seguimiento médico.

La recuperación demandaría alrededor de una semana y sus audiencias quedaron suspendidas hasta el 20 de octubre. La evolución posterior determinará cómo retomará sus compromisos.

La gira sudamericana contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En el país, la estadía está prevista del 8 al 11, con actividades religiosas e institucionales.

Hasta el momento, no se comunicó oficialmente la cancelación del viaje. La posición expresada por Ravier fue que la salud del pontífice tendrá prioridad sobre la agenda prevista.

Ravier no descartó que Milei pueda ganar el Nobel de Economía

En otro tramo del intercambio, Ravier fue consultado sobre las aspiraciones de Javier Milei de obtener el Premio Nobel de Economía. El vocero reconoció que el propio mandatario considera que actualmente no merece ese reconocimiento, aunque dejó abierta la posibilidad de que lo reciba en el futuro.

“Él mismo ha dicho que hoy no merece el Nobel. Hay mucha gente que tiene trayectorias académicas muy destacadas, que en todo caso lo merecen más, hoy”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que la experiencia económica argentina puede aportar elementos a la discusión académica internacional. Según su interpretación, el Gobierno logró combinar una reducción del gasto público con una expansión de la actividad, y alcanzar el equilibrio fiscal mientras bajaba impuestos.

Ravier no descartó que Milei pueda ganar el Nobel de Economía.

Ravier estimó que, si se incorpora la proyección para 2027, la economía acumularía un crecimiento cercano al 15% durante los cuatro años de gestión. También afirmó que el programa incluyó un ajuste del gasto de 15 puntos del PBI y una reducción impositiva equivalente a tres puntos.

“El mundo sigue atentamente el caso argentino porque puede cambiar los libros de texto”, expresó. Vinculó esas políticas con la escuela austríaca y destacó el equilibrio fiscal, la apertura económica y la desregulación.

Ante una nueva pregunta sobre la posibilidad de que Milei obtenga el premio, aclaró que es difícil anticipar quién será reconocido entre los numerosos académicos con trayectorias relevantes. De todos modos, insistió: “Creo que tiene un impacto global notable […] y yo no lo descarto, personalmente no lo descarto”.