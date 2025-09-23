OMS desmiente a Donald Trump y afirma que "no hay evidencia científica" que vincule el paracetamol con el autismo

La Organización Mundial de la Salud aclaró que no hay evidencia consistente que vincule el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo.

La OMS desmiente la supuesta relación entre paracetamol en el embarazo, vacunas y autismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desmintió los comentarios de Donald Trump , quien afirmó que el uso de paracetamol durante el embarazo y las vacunas podrían provocar autismo en los niños, aclarando que las pruebas disponibles son "inconsistentes" y que las vacunas "salvan innumerables vidas".

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jasarevic , explicó que “las pruebas siguen siendo inconsistentes” respecto al consumo de paracetamol en el embarazo y el autismo. Añadió que “sabemos que las vacunas no causan autismo. Las vacunas, como dije, salvan innumerables vidas. Así que esto es algo que la ciencia demostró y estas cosas no deberían cuestionarse realmente”, subrayando la necesidad de basar las políticas de salud en evidencia científica.

Donald Trump vinculó el autismo con el uso de paracetamol durante la gestación y las vacunas infantiles.

El presidente estadounidense, Donald Trump , vinculó el autismo con el uso de vacunas en la infancia y el consumo de paracetamol por parte de mujeres embarazadas. Afirmó: “Tomar paracetamol no es bueno. Lo digo claramente. No es bueno” . También recomendó que las embarazadas lo eviten salvo que sea “médicamente necesario” , por ejemplo en casos de “fiebre extrema” . Además, cuestionó la vacunación infantil: “no hay motivos” para aplicar la vacuna contra la hepatitis B a recién nacidos y propuso espaciar las dosis: “Sería mucho mejor hacerlo en cuatro o cinco visitas” .

Las pruebas científicas actuales son inconsistentes respecto al paracetamol y no cuestionan la seguridad de las vacunas.

Reacciones en el ámbito médico

La comunidad científica reaccionó de inmediato. El Dr. Steven Fleischman, presidente del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), calificó los comentarios de la administración como “irresponsables”. Señaló que “el anuncio de hoy no está respaldado por el cuerpo completo de evidencia científica y simplifica peligrosamente las muchas y complejas causas de los desafíos neurológicos en los niños”.

Además, advirtió que estas declaraciones “transmiten confusión a las pacientes embarazadas, incluidas aquellas que pueden necesitar recurrir a este medicamento beneficioso durante la gestación”.

La OMS enfatizó que, a pesar de las afirmaciones del mandatario, los beneficios del paracetamol cuando se usa correctamente y de las vacunas están ampliamente comprobados, y que ninguna evidencia sólida respalda un vínculo directo con el autismo.