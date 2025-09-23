La Organización Mundial de la Salud (OMS) desmintió los comentarios de Donald Trump, quien afirmó que el uso de paracetamol durante el embarazo y las vacunas podrían provocar autismo en los niños, aclarando que las pruebas disponibles son "inconsistentes" y que las vacunas "salvan innumerables vidas".
OMS desmiente a Donald Trump y afirma que "no hay evidencia científica" que vincule el paracetamol con el autismo
La Organización Mundial de la Salud aclaró que no hay evidencia consistente que vincule el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo.
Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jasarevic, explicó que “las pruebas siguen siendo inconsistentes” respecto al consumo de paracetamol en el embarazo y el autismo. Añadió que “sabemos que las vacunas no causan autismo. Las vacunas, como dije, salvan innumerables vidas. Así que esto es algo que la ciencia demostró y estas cosas no deberían cuestionarse realmente”, subrayando la necesidad de basar las políticas de salud en evidencia científica.
Qué dijo Trump sobre paracetamol y vacunas
El presidente estadounidense, Donald Trump, vinculó el autismo con el uso de vacunas en la infancia y el consumo de paracetamol por parte de mujeres embarazadas. Afirmó: “Tomar paracetamol no es bueno. Lo digo claramente. No es bueno”. También recomendó que las embarazadas lo eviten salvo que sea “médicamente necesario”, por ejemplo en casos de “fiebre extrema”. Además, cuestionó la vacunación infantil: “no hay motivos” para aplicar la vacuna contra la hepatitis B a recién nacidos y propuso espaciar las dosis: “Sería mucho mejor hacerlo en cuatro o cinco visitas”.
Reacciones en el ámbito médico
La comunidad científica reaccionó de inmediato. El Dr. Steven Fleischman, presidente del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), calificó los comentarios de la administración como “irresponsables”. Señaló que “el anuncio de hoy no está respaldado por el cuerpo completo de evidencia científica y simplifica peligrosamente las muchas y complejas causas de los desafíos neurológicos en los niños”.
Además, advirtió que estas declaraciones “transmiten confusión a las pacientes embarazadas, incluidas aquellas que pueden necesitar recurrir a este medicamento beneficioso durante la gestación”.
La OMS enfatizó que, a pesar de las afirmaciones del mandatario, los beneficios del paracetamol cuando se usa correctamente y de las vacunas están ampliamente comprobados, y que ninguna evidencia sólida respalda un vínculo directo con el autismo.
