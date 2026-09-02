Nueva York prohibió el uso de Inteligencia Artificial en las escuelas públicas: el motivo de la decisión

La medida tiene su raíz en que docentes y padres se mostraron preocupados por el uso de la IA en las instituciones educativas por temor a que perjudique la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños.

Por qué Nueva York prohibió el uso de Inteligencia Artificial en las escuelas públicas.

La ciudad de Nueva York prohibirá durante un año el uso de Inteligencia Artificial generativa a los estudiantes de nivel inicial de sus escuelas públicas, una restricción que impactará a casi 600.000 estudiantes.

El alcade Zohran Mamdani explicó las razones detrás de esta peculiar media y afirmó que se trata de un paso clave para lograr un mejor desarrollo en los jóvenes. “Los niños necesitan docentes y vínculos humanos para aprender y crecer”, fundamentó.

En este sentido, las autoridades neoyorquinas explicaron que buscan proteger el vínculo humano, la creatividad, la curiosidad y la interacción directa en el aula en lugar de depender de la tecnología.

La decisión se produjo, además, en medio de las críticas de docentes y familias, que expresaron preocupación por los posibles efectos de estas herramientas sobre la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños . También cuestionaron el impacto ambiental asociado a la tecnología.

Cabe destacar que la medida tendrá un plazo de un año para permitir que los especialistas analicen de manera adecuada los efectos reales de estas herramientas en el aprendizaje.

La medida tiene su raíz en que docentes y padres se mostraron preocupados por el uso de la IA en las instituciones educativas por temor a que perjudique la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños.

Qué herramientas de inteligencia artificial quedarán prohibidas en las escuelas

En el sistema educativo estadounidense, el nivel inicial o la primaria comprenden hasta el octavo grado, una etapa que se completa habitualmente a los 13 o 14 años. La secundaria comienza en noveno grado. Allí, el uso de IA quedará reservado a actividades específicas con supervisión docente.

La suspensión alcanza al software con funciones de IA generativa que los alumnos utilizan directamente, incluidas las que forman parte de otras aplicaciones educativas. Estas herramientas pueden elaborar textos o respuestas a partir de una consigna.

Para aplicar la medida, la ciudad desactivará las funciones de IA de 38 programas educativos que habían recibido autorización. Si esas prestaciones no pueden apagarse, las escuelas dejarán de usar el producto.

Además, los chatbots de compañía, diseñados para sostener conversaciones que simulan un vínculo personal, quedarán prohibidos en todos los niveles. Esta restricción también se aplicará a los estudiantes mayores que tengan acceso a las experiencias educativas autorizadas.

Los docentes conservarán la posibilidad de utilizar herramientas aprobadas para preparar clases y organizar tareas. La responsabilidad sobre las decisiones que afectan a los alumnos seguirá en manos de profesionales: la IA no podrá decidir calificaciones, sanciones o el pase de curso. Las reglas del sistema escolar también exigen revisar las respuestas generadas y proteger los datos de los estudiantes.

La medida contempla, a su vez, excepciones para tecnologías de asistencia destinadas a estudiantes con discapacidad, alumnos multilingües y participantes de programas de preparación laboral, como los de informática.

Junto con las restricciones a la IA, las autoridades educativas recomendaron reducir el tiempo frente a dispositivos individuales. Los topes sugeridos son de 30 minutos diarios de tercero a quinto grado y 45 minutos de sexto a octavo. En los cursos más pequeños también habrá restricciones al uso individual de pantallas.