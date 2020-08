La música que más se escuchó en los últimos meses en Spotify

Spotify La cuarentena es el tema principal que se encuentra entre las listas de reproducción en Spotify, con música ambientada a pasar el tiempo en casa. Pixabay

En este tipo de playlists se encuentran canciones como “Stuck With U” de Ariana Grande y Justin Bieber, “Bored In The House” de Tyga and Curtis Roach, “Be Kind (with Halsey)” por Halsey y Marshmello, “Lockdown” de Anderson Paak y, del recién estrenado álbum de Taylor Swift, el track “Exile” con Bon Iver.

Por otro lado, más de 54 mil listas de reproducción relacionadas con el andar, tanto en bicicleta como en patines, fueron creadas en los últimos meses, con el objetivo de poder pasar música a la hora de realizar esta actividad al aire libre.

Las canciones que se encuentran en las mismas son Las canciones más agregadas a playlists de ciclismo en Argentina fueron: “La Bicicleta” de Carlos Vives y Shakira, "Blinding Lights" de The Weeknd, “Colocao” de Nicki Nicole y “Dance Monkey” de Tones and I.

Un dato interesante que surgió de este estudio fue el hecho de que durante los meses de mayo, junio y julio comenzaran a escucharse canciones más “alegres”, mientras que en abril y marzo la temática veía a la gente escuchando temas que podrían calificarse como “tristes”.

shakira ycarlos vives Shakira y Carlos Vives siguen siendo de los cantantes más escuchados, aún en cuarentena y sin poder salir a andar en bicicleta. Cadena Dial

Por último, se notó como la cuarentena generó un aburrimiento en los usuarios de Spotify, y especialmente en los más jóvenes que debían permanecer en cuarentena. Para esto, muchos de ellos crearon listas de reproducción con música para entretenerse en casa. Esto se vio en las más de 127.000 playlists que tienen la palabra "aburrimiento" en el título y fueron creadas entre el 5 de mayo y el 30 de julio.

En Argentina, algunas de las canciones más agregadas a estas playlists, son: "La Jeepeta (Remix)" de Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers y Nio García, "Relación" de Sech, “Tak Tiki Tak” de Harry Nach y “Caramelo” de Ozuna.