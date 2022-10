Kicillof pidió descongelar la Legislatura y cruzó a la oposición por "trabar" iniciativas

Molesto por la situación, el gobernador arremetió contra la oposición: “Aprueben las leyes que tengan que aprobar, no traben la Legislatura”. Aunque aclaró que "no vengo a presionar a nadie, solo a pedir que esas leyes importantes para nuestra provincia sean aprobadas, lo mismo que los pliegos de nuevos jueces que hemos enviado”.

El senador del FdT, Walter Torchio, le da la razón en diálogo con este medio. “Hay temas demorados porque hay tensión en algunas cuestiones en las que no debería existir. Tengo cierta preocupación sobre el comportamiento de la oposición de cara al año próximo. Tuvimos un inicio de año muy bueno al principio y hoy ya no tengo esa sensación”.

La respuesta, como era de esperar, no tardó en llegar. En diálogo con Ámbito, el senador de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, dijo que “de 2019 a 2021 tuvimos mayoría en el Senado y la legislatura sancionó muchas leyes fundamentales”. Y consultó con ironía: "¿Ahora que el FDT tiene la mayoría no funciona? Es una excusa berreta para ocultar sus internas y la inoperancia de la gestión ”.

Desde el PRO también dejan en claro que la situación no es como la plantea el gobernador. “Kicillof quiere que la Legislatura funcione como una escribanía ”, le dice a este diario, el diputado Daniel Lipovetzky. Y añade: “Cuando fue diputado nacional, no votó ni un proyecto del entonces oficialismo. Si hay alguien que no fue responsable, fue Kicillof”.

También desde el partido amarillo, el senador Walter Lanaro afirma “acá hay voluntad de diálogo, pero no de sometimiento. Si Kicillof dice eso es porque no conoce el funcionamiento interno de las Cámaras o porque miente. Que lea el reglamento”.

El mensaje del gobernador pareció que no fue solo para la oposición. Sin embargo, desde el oficialismo lo niegan. “Con nosotros está bien ”, dicen de adentro. Sin embargo, siente que faltan acuerdos necesarios para poder salir adelante con proyectos como la conversión en Sociedad del Estado del Instituto Biológico “Tomás Perón”.

"Desorganización de la agenda legislativa"

El senador bonaerense del Frente de Todos, Paco Durañona, también le da su mirada a este diario. “En la Legislatura tenemos tres problemas: Descontrol total interno de la oposición que dificulta e imposibilita el avance serio y responsable de los temas; ausencia absoluta de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo; y enormes dificultades para la conformación de la agenda del FdT en PBA, que se traduce en desorganización de la agenda legislativa y confusión respecto de las prioridades ”.

Más a fondo, Luciano Bugallo, diputado de la C.C, le remarca a Ámbito que “Kicillof miente. El 90% de los expedientes que llegan al recinto, son estupideces que uno siente vergüenza. Discutir el día del chancho con pelos, de la torta frita, del pollo al disco o los beneplácitos por los aniversarios de Perón, Evita y los cumpleaños de los pueblos, es una tomada de pelo a los bonaerense que nos pagan los sueldos”.

Mientras que para el diputado Walter Abarca (FdT) “la Legislatura tiene poco movimiento y funcionamiento. No da debates en profundidad sobre la situación de la Provincia. Tengo expectativa de poder discutir otras cosas y en las comisiones se traban proyectos que no suman”.

Para cerrar, el senador radical Alejandro Cellillo también se planta ante la postura del gobernador: “El kirchnerismo en general, no está acostumbrado a rendir cuentas. No forma parte de su ADN Creo que el gobierno de Kicillof no solo tiene dificultades para vincularse con la Legislatura sino también con los propios, con intendentes, con movimientos sociales y con los diversos sectores que integran el Frente de Todos”.

Además de los proyectos mencionados, Kicillof dejó en claro que no se está avanzando con iniciativas prioritarias como el juicio político al procurador Julio Conte Grand y la ley de alcohol cero al volante que fue enviada por el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio.