Schiaretti: "Argentina necesita dólares genuinos, y los produce la exportación"

Schiaretti adelantó que “ahora” van a “devolverle parte de los impuestos indirectos” a los empresarios, “de acuerdo al incremento de las exportaciones en 2021 en relación a 2020”. “El año que viene haremos lo mismo con 2022”, anticipó, además de agregar que el programa prevé también “un incentivo a las empresas que hacen la primera exportación”.

“Cuando la estructura tributaria no es la adecuada perjudica a quienes exportan y terminamos exportando impuestos, lo que perjudica a los exportadores en la competencia internacional”, resaltó, en referencia a la existencia de “muchos impuestos indirectos que tienen efecto cascada”. “Nunca el país agarró el toro por las astas para reformarlo de una vez por todas”, se quejó.

La iniciativa provincial contempla el otorgamiento de un reintegro en pesos para promover las exportaciones de bienes y servicios de las PyMEs basado en el incremento de sus ventas al exterior interanuales, “en pos de que se internacionalicen cada vez más”.

“Yo no sé si lo del 2022 tendrá un costo fiscal de $ 40 millones o si, con la velocidad a la que viene la devaluación argentina, no nos va a salir más; lo que sí sé es que el Estado provincial va a cumplir y va a pagar ese incremento”, prometió el mandatario peronista, y destacó el trabajo coordinado entre el sector público y el privado. “Pese a las dificultades, Córdoba no para y piensa en el futuro”, remarcó.

El gobernador @JSchiaretti presentó Córdoba Exporta, un programa de incentivo a las exportaciones de PyMEs cordobesas que consiste en el otorgamiento de un reintegro en pesos, a las empresas que aumenten sus ventas al exterior respecto del año anterior.

Sin posibilidad de reelegir en 2023, el “Gringo” -de perfil crítico de la administración de Alberto Fernández- incrementó en los últimos meses su juego político nacional, con conversaciones con referentes de perfil “dialoguista” de distintos espacios y con otros gobernadores, en pos del armado de una alternativa “para salir de la grieta por arriba”.

En ese marco, este jueves recibió en el Centro Cívico del Bicentenario a su par de Catamarca, Raúl Jalil (Frente de Todos), de buena sintonía con el Presidente. La agenda incluyó el análisis de temas comunes y un fogoneo concreto a la necesidad de avanzar con las obras del Corredor Bioceánico NOA-Centro.

“Raúl Jalil está atrás de conseguir el Corredor Bioceánico, que le permita al NOA sacar su producto hacia el Pacífico y también a nosotros, que somos parte de la Región Centro”, subrayó Schiaretti, quien prometió una visita a Catamarca para “reforzar esta idea”.

En Córdoba, mantuve un encuentro de trabajo con @JSchiaretti, en el cual coincidimos en la necesidad de avanzar con las obras del Corredor Bioceánico NOA-Centro que comprenderá una gran oportunidad de abrir el mercado regional al mundo.

En mayo pasado, en un encuentro de gobernadores de la región binacional Atacalar, al que asistió el mandatario cordobés, firmaron un acta acuerdo en el que pidieron a Nación avanzar con las obras del Corredor Bioceánico NOA-Centro.