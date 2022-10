Presupuesto Nacional 2023: el voto de los legisladores misioneros

Mientras los legisladores del Frente Renovador de la Concordia Social, el FdT y la UCR votaron en general y en particular a favor del Presupuesto Nacional 2023, el Pro y Activar se abstuvieron en general, pero en particular votaron a favor de los intereses misioneros, como ser obras para el norte grande y el artículo que faculta al Ejecutivo Nacional la creación de zonas francas aduaneras.

Los legisladores Diego Sartori y Carlos Fernández votaron a favor tanto en general como en particular. En tanto que la legisladora FdT camporista Cristina Brítez también votó a favor

En tal sentido Cristina Britez dijo: “Apoyamos el artículo 126 para la creación de áreas aduaneras especiales y pedimos el acompañamiento de los diputados del PRO. Es importante que los 7 diputados misioneros nos unamos y defendamos los intereses de los misioneros y misioneras”; dijo el en recinto la legisladora Britez.

El radical Martín Arjol acompañó en general y en particular el proyecto de presupuesto nacional. Idéntica postura adoptó el legislador del FdT. Héctor “Cacho” Bárbaro.

De su parte la legisladora nacional por Activar Florencia Kplipauka Lewtak dijo que “me abstuve en general, pero vote en particular los artículos en favor de la provincia de Misiones. “Acompañé todos los beneficios para Misiones porque creo que, tanto la Zona Aduanera Especial como las obras que se incluyeron, son muy importantes para la provincia”, aseguró Klipauka, que no acompañó el ajuste en educación y las deducciones especiales para sindicales, entre otras propuestas polémicas del kirchnerismo.

Sobre la Zona Aduanera Especial, Florencia Klipauka explicó: “Apoyé la creación de la Zona Aduanera y, además, junto a Alfredo Schiavoni propusimos que el articulado diga específicamente Misiones porque si no lo dice, la historia reciente nos marca que no se hace o que lo veta el Presidente de la Nación”. El pedido fue rechazado por el oficialismo nacional. Asimismo, Klipauka acompañó el artículo 86, donde se incluyen obras de infraestructura para la provincia. “Se incluyeron muchas de las obras que pedimos, como la línea de alta tensión 132 Posadas-Oberá”, destacó la diputada nacional. Por último, la legisladora nacional dejó en claro que ahora va a exigir que las obras se hagan: “Los misioneros necesitamos realidades, no promesas, por eso vamos a exigir que esta vez las obras se hagan. Ya muchas veces vimos festejar presupuestos, pero después no pasó nada”, finalizó.

De su parte el legislador nacional por el Pro Alfredo Schiavoni se abstuvo en general, pero votó en particular los artículos referentes a la zona aduanera especial y obras para la provincia”